Especialista en salud advierte que el principal foco infeccioso se ubica en zonas con alcantarillado colapsado | Composición LR

Especialista en salud advierte que el principal foco infeccioso se ubica en zonas con alcantarillado colapsado | Composición LR

La leptospirosis es una enfermedad causada por la bacteria Leptospira, la cual se transmite a través de la orina de animales infectados, principalmente roedores, aunque también puede provenir de perros, gatos y ganado. De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), el germen ya ha cobrado tres víctimas en las regiones de Piura, San Martín y Tumbes.

Asimismo, hasta la semana epidemiológica 9 de 2026, que parte del domingo 1 al sábado 7 de marzo, se registraron 841 casos en todo el Perú, de los cuales el 60% (505) son probables y el 40% (336), confirmados. Entre las regiones con mayor incidencia figuran Loreto, Madre de Dios, Tumbes, Ucayali, San Martín, Amazonas, Ayacucho, Huánuco y Cusco.

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Causas y transmisión de la bacteria

Para el especialista en salud Jhon Cruzado, la leptospirosis es una enfermedad presente desde hace décadas en el Perú y cuya incidencia se incrementa durante el verano, cuando las intensas lluvias provocan el colapso del sistema de saneamiento, como ocurre en las regiones antes mencionadas. Además, precisó que se trata de una infección zoonótica, es decir, transmitida de animales a humanos.

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“(El virus) generalmente se adquiere cuando el sujeto se pone en contacto con aguas, suelos o alimentos contaminados, especialmente de animales como los roedores”, sostuvo para La República. El experto indicó que la especie principal presente en los reservorios de agua son las ratas y, por ello, hay un mayor porcentaje de que la bacteria se propague. Debido a esto, los roedores representan alrededor del 60% de las causas de contagio, advirtió Cruzado.

Según el especialista, los animales infectados también pueden dejar su orina en charcos o zonas donde se acumula el agua. “La bacteria se mantiene ahí durante meses, en la tierra y el lodo contaminado. Las personas que están en la zona caminan y pueden infectarse por una herida o raspadura en la piel”, precisó.

Síntomas y prevención

El galeno advirtió que la primera fase del mal puede confundirse con una gripe; sin embargo, si el paciente presenta fiebre alta, escalofríos, dolor en las pantorrillas, náuseas y ha estado expuesto a zonas con deficiencias de saneamiento, este cuadro debe considerarse como un posible indicio.

“A diferencia del dengue, cuando la leptospirosis avanza en su forma más grave produce daño hepático o produce hemorragias masivas”, resaltó. Tras ello, Cruzado acotó que en una etapa avanzada el principal síntoma es la ictericia, donde la piel y los ojos se tornan de color amarillo.

El especialista añadió que factores como el fenómeno del Niño pueden generar condiciones de riesgo para que los animales infectados depositen sus desechos. “En las zonas zoonóticas más severas se podría tener hasta un 50% de riesgo de muerte, ya sea Iquitos, Madre de Dios, Loreto, entre otros”, alertó.

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Acciones frente al riesgo de la enfermedad

A través de distintas direcciones y en coordinación con las gerencias regionales de salud (Diresa/Geresa), el Minsa implementó medidas para fortalecer las capacidades del personal médico, el diagnóstico de laboratorio, el análisis de casos, la promoción preventiva y la estrategia comunicacional.

Respecto al fortalecimiento del personal sanitario, se desarrollan capacitaciones a nivel nacional y regional sobre vigilancia epidemiológica, diagnóstico y manejo clínico de esta afección. Asimismo, se ejecutarán acciones comunitarias en las zonas más afectadas con el objetivo de fomentar prácticas saludables mediante consejerías y sesiones educativas.

Pese a las acciones anunciadas por el Minsa, el médico Jhon Cruzado manifestó que la única solución efectiva para prevenir la leptospirosis es mejorar el alcantarillado y los servicios de salud. “Siempre habrá reportes de muertes en las ciudades principales de la selva. Vamos a tener repeticiones de esta enfermedad cíclica si no se moderniza el sistema”, mencionó.

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