Emergencia en Ayacucho: nuevo desborde del río inunda casas en San Francisco de Ayna tras fuertes lluvias

El gobierno declaró estado de emergencia y activó recursos para limpiar la zona. Regiones como Amazonas y Cusco también enfrentan condiciones adversas. | Foto: Canal N

El gobierno declaró estado de emergencia y activó recursos para limpiar la zona. Regiones como Amazonas y Cusco también enfrentan condiciones adversas. | Foto: Canal N

A pesar de los trabajos de limpieza y control de las autoridades, el río que atraviesa la localidad de San Francisco, en el distrito de Ayna, Ayacucho, se desbordó nuevamente por las lluvias que azotaron este centro poblado durante la madrugada del 11 de marzo.

Algunos vecinos que intentaron rescatar objetos de sus casas fueron advertidos por la policía sobre el peligro inminente al que se exponían si ingresaban en esas condiciones. Cabe resaltar que estos hechos comenzaron el viernes 6 de marzo, cuando el primer desborde afectó a decenas de hogares, dejando más de 500 damnificados y una persona desaparecida.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES EN LLAMAS: LAS PROMESAS DE BALCÁZAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Peligro de dengue y viviendas colapsadas tras desborde de río en San Francisco en el VRAEM

Según el reporte recogido por Primera Edición, San Francisco presenta un grave problema de abastecimiento de agua potable y energía eléctrica. Además, se reporta escasez de alimentos desde el 6 de marzo.

El fenómeno provocó el deslizamiento de grandes piedras que bloquearon varias calles, además de ingresar agua y lodo en las viviendas. Esta situación podría facilitar la transmisión del dengue, por lo que el Gobierno Regional de Ayacucho instaló carpas de atención médica, con el objetivo de atender a la población y prevenir la propagación de esta y otras enfermedades.

Estado de emergencia en Ayacucho: gobierno emite decreto ante fuertes precipitaciones

Mediante el Decreto Supremo N.º 031-2026-PCM y su posterior prórroga oficializada en el Decreto Supremo N.º 032-2026-PCM, el Estado peruano emitió una alerta que busca trasladar recursos y personal para la limpieza de la zona y trabajo de remoción de material junto al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Junto a Ayacucho, las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali también fueron incluidas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.