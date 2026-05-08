Corte Suprema pide a todas las instituciones del Estado defender y respetar la independencia judicial
La Sala Plena del Poder Judicial advirtió que los ataques públicos, la desinformación y los intentos de desacreditar a jueces afectan la democracia y debilitan la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
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La Corte Suprema exhortó a todas las instituciones del Estado a proteger y respetar la independencia judicial, tras difundir un pronunciamiento oficial firmado por la Sala Plena del Poder Judicial este 8 de mayo. El máximo órgano de deliberación judicial afirmó que la autonomía de jueces y juezas es indispensable para garantizar la democracia y la defensa de los derechos de la ciudadanía.
En el comunicado, la Sala Plena recordó que solicitó una opinión consultiva a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, conocida como Comisión de Venecia, para evaluar la situación de la justicia peruana. El informe fue emitido en marzo de este año y analizó reformas constitucionales y legislativas relacionadas con el Poder Judicial.
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La Corte Suprema resaltó que dicho organismo internacional identificó una 'señal de alarma preocupante' debido a los casos de críticas públicas, campañas de desinformación y discursos dirigidos contra magistrados y tribunales. Según el comunicado, estas acciones pueden deteriorar la confianza de la ciudadanía en las instituciones independientes.
El pronunciamiento también defendió el principio de que los jueces no deben enfrentar responsabilidad disciplinaria o penal por el contenido de sus resoluciones, salvo casos de dolo o negligencia grave establecidos por ley y conforme a estándares internacionales. Para el Poder Judicial, cualquier presión externa sobre las decisiones judiciales pone en riesgo el equilibrio democrático.