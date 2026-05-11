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Christian Cueva revela deuda de 5 millones de dólares con FIFA: “Si no pago, no puedo jugar”

El volante de Juan Pablo II reveló que hasta el momento sigue pagando una fuerte suma de dinero a la FIFA debido a un problema con el Santos de Brasil.

Christian Cueva reveló que mantiene deuda con FIFA. Foto: Conmebol/composición LR
Christian Cueva reveló que mantiene deuda con FIFA. Foto: Conmebol/composición LR
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El futbolista peruano Christian Cueva sorprendió al confesar públicamente que mantiene una fuerte deuda económica relacionada con un proceso en la FIFA. En una entrevista en 'Amor y fuego', el volante confesó que sigue pagando al ente rector del fútbol para estar habilitado profesionalmente. Esta situación podría impedirle seguir jugando si deja de cumplir con los pagos indicados.

El futbolista de Juan Pablo II comentó que el monto a pagar es de casi 5,5 millones de dólares, debido a un conflicto con el club Santos de Brasil. “Hubo un desconocimiento, por parte del abogado donde sucedieron estas cosas. En ese momento yo voy. No puedo jugar si no pago”, mencionó el mediocampista en el programa televisivo.

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Christian Cueva revela millonaria deuda con la FIFA

Según explicó Christian Cueva, el inconveniente estuvo relacionado con contratos de imagen y deportivos firmados durante su paso por el club brasileño. Además, mencionó que la deuda también involucra a otro club. “Esto fue una deuda con el equipo que tuve Pachuca, de México, que es una deuda compartida”, indicó el volante.

El mediocampista nacional aseguró que esta situación lo ha obligado a continuar trabajando y a buscar oportunidades dentro y fuera del fútbol para sostener a su familia y cumplir con sus obligaciones. “Llega una etapa en mi carrera donde yo pierdo un tema de FIFA, que es de conocimiento, que hasta el día de hoy estoy viendo la manera de pagarlo para poder seguir jugando”, mencionó.

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¿En qué equipos ha jugado Christian Cueva?

Aladino ha pasado por varios equipos del fútbol peruano y del extranjero. Esta es la lista de clubes en los que jugó el habilidoso volante.

  • Universidad San Martín (Perú)
  • Universidad César Vallejo (Perú)
  • Unión Española (Chile)
  • Rayo Vallecano (España)
  • Alianza Lima (Perú)
  • Toluca (México)
  • Sao Paulo (Brasil)
  • Krasnodar (Rusia)
  • Pachuca (México)
  • Yeni Malatyaspor (Turquía)
  • Al-Fateh (Arabia Saudita)
  • Cienciano (Perú)
  • Emelec (Ecuador)
  • Juan Pablo II (Perú)
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