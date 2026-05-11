Lourdes Flores Nano asegura que Alan García le ofreció a Keiko indultar a su padre y ella respondió "no"

Keiko Fujimori dijo que no indultaría a su padre, según Lourdes Flores Nano. | Composición/LR

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Lourdes Flores Nano, lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC), reveló que el expresidente Alan García intentó gestionar un indulto para Alberto Fujimori y Antauro Humala antes de finalizar su segundo mandato en 2011. Según Flores Nano, García consideraba indispensable contar con el apoyo político de quienes se perfilaban como posibles sucesores.

En una entrevista para el programa 'Beto a saber', la abogada detalló que García consultó directamente a los entonces candidatos presidenciales, Keiko Fujimori y Ollanta Humala, sobre su disposición frente a esta medida.

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“Lo que voy a contar a continuación me lo contó Alan García, y no deja bien a mi buena amiga Keiko, pero dice que les preguntó a Keiko y a Humala finales de su gobierno, o sea, finales del 2011, si antes de irme yo indulto”, relató en referencia al etnocacerista y al exdictador Alberto Fujimori.

Flores Nano sostuvo que habría una consideración política, ya que Alan García necesitaba el respaldo de los candidatos que pasaban a segunda vuelta en ese momento. Tras la revelación, el conductor Beto Ortiz respaldó la versión. “Yo también he escuchado ese chisme y no es de peluquería. Tengo fuentes que me han contado”, expresó.

La abogada continuó con su relato y mencionó que las respuestas fueron distintas. “Ollanta dijo sí, y mi buena amiga Keiko dijo no”.

El exmandatario salió de prisión en diciembre de 2023. Ello ocurrió tras un fallo del Tribunal Constitucional que validó el indulto concedido originalmente en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. La orden de libertad se cumplió pese a los cuestionamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se oponía a la salida del exdictador.

La conversación surgió a raíz de un debate sobre los rumores del indulto a Pedro Castillo. Flores calificó como una coincidencia la designación de Leslie González Cabanillas, abogada de origen chotano e hija de amigos cercanos a Castillo, en la Comisión de Gracias Presidenciales.

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Para la abogada, un eventual indulto sería una "clarísima intromisión en un proceso que está en curso" y un acto de "politiquería" para favorecer a un aliado. Además, también opinó sobre la renuncia de Álvaro Hensler de Transparencia, organización que promueve la observación electoral. “Me da la impresión que ha caído un poco en la ideologización de sus miembros”, señaló.