HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

¿Quién está detrás de la suspensión de fiscales? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció Cañete por segunda vez, según IGP

El sismo de hoy se registró a 46 kilómetros al suroeste de Lomas y se produjo a una profundidad de 46 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo de magnitud 3,6 se reportó en Lima, según IGP
Sismo de magnitud 3,6 se reportó en Lima, según IGP | Foto: Composición LR

Un sismo de magnitud 3,6 se registró a las 13:04 horas a 15 kilómetros al suroeste de Chilca, en Lima. El temblor de hoy, 18 de marzo, tuvo una profundidad de 46 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

Temblor de magnitud 3,6 se registró hoy en Cañete, informa IGP

Temblor de magnitud 3,6 se registró hoy en Cañete, informa IGP | Foto: X IGP

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El epicentro del temblor de este miércoles 18 de marzo se localizó a 15 kilómetros al suroeste de Chilca, Cañete, en el departamento de Lima.

TE RECOMENDAMOS

PINCHI PINCHI HUNDE A CÉSAR ACUÑA: ¡QUERÍA EL MINEDU! | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
  • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
  • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
  • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
  • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
  • Uno de los implementos para tener a la mano es la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

  • Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
  • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Temblor en Perú HOY, 18 de marzo: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Temblor en Perú HOY, 18 de marzo: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

LEER MÁS
Temblor en Cañete: sismo de magnitud 3,7 se sintió en Lima, según IGP

Temblor en Cañete: sismo de magnitud 3,7 se sintió en Lima, según IGP

LEER MÁS
Temblor HOY, 17 de marzo, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor HOY, 17 de marzo, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trabajadores de Reniec tramitaron DNI gratis de forma irregular para terceros y familiares, advierte Contraloría

Trabajadores de Reniec tramitaron DNI gratis de forma irregular para terceros y familiares, advierte Contraloría

LEER MÁS
Le pagaron S/6.000: capturan a sicario de 18 años que asesinó a dirigente en Manchay

Le pagaron S/6.000: capturan a sicario de 18 años que asesinó a dirigente en Manchay

LEER MÁS
Ataúd cae al río tras colapso de puente peatonal en Jaén mientras era trasladado por familiares

Ataúd cae al río tras colapso de puente peatonal en Jaén mientras era trasladado por familiares

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Barcelona vs Newcastle EN VIVO HOY por la Champions League vía ESPN: ¡doblete de Elanga!

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció Cañete por segunda vez, según IGP

Mario Irivarren le pide perdón a Onelia Molina tras reconocer error por ampay en Argentina: "Soy consciente de que la perdí"

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 18 de marzo: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Roberto Sánchez propone nueva Constitución, apoyo militar en seguridad y cadena perpetua para corruptos

Crisis en gobierno y nuevo gabinete: Luis Enrique Arroyo Sánchez es designado primer ministro de José María Balcázar

Elecciones 2026: JNE amonesta a José Luna y Cecilia García por comentarios ofensivos contra otros candidatos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025