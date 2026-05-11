Caen Los Chukis Nueva Sangre: banda extorsionaba a comerciantes y atacaba con explosivos en Lima Este
Cinco presuntos integrantes de la banda, incluido su cabecilla Rolando Zevallos, fueron detenidos en Chosica, Chaclacayo y Huaycán, tras una denuncia por amenazas.
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Agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú desarticularon a la banda criminal Los Chukis Nueva Sangre, dedicada al cobro de cupos extorsivos y ataques con explosivos contra empresarios de Lima Este.
El operativo se ejecutó de manera simultánea en los distritos de Chosica, Chaclacayo y Huaycán, luego de la denuncia presentada por una comerciante que sufrió un atentado en su negocio el pasado 24 de abril y venía siendo amenazada para pagar S/30.000.
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Detenidos por la PNP
Tras las investigaciones y el seguimiento de depósitos y números telefónicos vinculados al caso, la Policía capturó a cinco presuntos integrantes de la organización, entre ellos el cabecilla Rolando Zevallos, alias 'Loco Leo', quien registra antecedentes por tentativa de homicidio.
También detuvieron a Richard Zeña ('El Muelas'), Cinthia Hurtado ('La Insoportable'), Yonathan Urbay ('Tripa') y la ciudadana argentina Daniela Flores ('Huacha').
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Incautaciones tras captura
Durante el allanamiento de los inmuebles intervenidos, los agentes incautaron cuatro artefactos explosivos, teléfonos celulares, microchips y tarjetas bancarias utilizadas presuntamente para recibir los depósitos extorsivos.
Los intervenidos serán investigados por los delitos de extorsión agravada, tenencia ilegal de material explosivo, así como marcaje y reglaje.
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