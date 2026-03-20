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Economía

Gobierno entregará bonos de S/500 mensuales a familias afectadas por lluvias en 4 regiones del Perú

El subsidio, gestionado por el Banco de la Nación, tiene como objetivo asegurar condiciones adecuadas para las familias damnificadas mientras se implementan soluciones permanentes frente a la emergencia.

Familias de cuatro regiones del Perú afectadas por las intensas lluvias recibirán un bono mensual de S/ 500.
Familias de cuatro regiones del Perú afectadas por las intensas lluvias recibirán un bono mensual de S/ 500. | Foto: composición LR/El Búho/TV Perú

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) anunció un subsidio mensual de S/500 para las familias afectadas por las intensas lluvias en cuatro regiones del país, con el fin de facilitar el alquiler de viviendas seguras y con servicios básicos durante un periodo de hasta dos años.

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A través de la Resolución Ministerial N.° 090-2026-Vivienda, publicada en el diario El Peruano, la entidad formalizó la octava convocatoria de bonos de arrendamiento para viviendas en situación de emergencia, beneficiando a familias de diversas regiones del país.

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¿Cuáles son las regiones afectadas por las lluvias?

Las regiones incluidas en esta convocatoria del bono por las lluvias son:

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  • Amazonas: Cuatro bonos en el distrito de Cocabamba (Luya), 10 en Omia (Rodríguez de Mendoza), 13 en Bagua Grande (Utcubamba).
  • Áncash: 11 bonos en La Merced (Aija).
  • Arequipa: Dos bonos en Characato, dos en José Luis Bustamante y Rivero y uno en Sabandía.
  • Cajamarca: Tres bonos en La Coipa (San Ignacio).

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En las zonas afectadas por las intensas lluvias, se identificaron numerosas familias damnificadas que podrán acceder al subsidio para alquilar viviendas seguras y con servicios básicos.

Apoyo temporal ante emergencias

El BAE, mecanismo del MVCS para la intervención inmediata, brinda protección a las familias damnificadas por desastres naturales, permitiéndoles acceder a viviendas seguras mientras se gestionan soluciones definitivas, como la reubicación.

El cobro del bono se efectúa a través de las oficinas del Banco de la Nación, entidad encargada de gestionar la entrega del apoyo económico.

Supervisión y cumplimiento

La Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo supervisará la correcta ejecución de la medida, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente bajo la Ley N.° 31526, que regula los subsidios.

Con esta nueva convocatoria, el MVCS busca garantizar condiciones dignas y seguras para las familias afectadas por los estragos de las lluvias en diversas regiones del país.

La resolución ministerial del MVCS. Foto: El Peruano

La resolución ministerial del MVCS. Foto: El Peruano

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