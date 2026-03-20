Gobierno entregará bonos de S/500 mensuales a familias afectadas por lluvias en 4 regiones del Perú
El subsidio, gestionado por el Banco de la Nación, tiene como objetivo asegurar condiciones adecuadas para las familias damnificadas mientras se implementan soluciones permanentes frente a la emergencia.
- Indecopi impone multa de más de S/34.000 al BCP por incumplir promoción en tarjeta de crédito a cliente
- Scotiabank es sancionado por Indecopi tras vender auto de clienta pese a que buscaba refinanciar su deuda
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) anunció un subsidio mensual de S/500 para las familias afectadas por las intensas lluvias en cuatro regiones del país, con el fin de facilitar el alquiler de viviendas seguras y con servicios básicos durante un periodo de hasta dos años.
A través de la Resolución Ministerial N.° 090-2026-Vivienda, publicada en el diario El Peruano, la entidad formalizó la octava convocatoria de bonos de arrendamiento para viviendas en situación de emergencia, beneficiando a familias de diversas regiones del país.
TE RECOMENDAMOS
EL TERRUQUEO EN CAMPAÑA ELECTORAL A TODO LO QUE DA| QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO
PUEDES VER: Ministerio de Vivienda destina S/ 154 millones al Bono del Buen Pagador: miles de peruanos podrán acceder a vivienda propia
¿Cuáles son las regiones afectadas por las lluvias?
Las regiones incluidas en esta convocatoria del bono por las lluvias son:
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
- Amazonas: Cuatro bonos en el distrito de Cocabamba (Luya), 10 en Omia (Rodríguez de Mendoza), 13 en Bagua Grande (Utcubamba).
- Áncash: 11 bonos en La Merced (Aija).
- Arequipa: Dos bonos en Characato, dos en José Luis Bustamante y Rivero y uno en Sabandía.
- Cajamarca: Tres bonos en La Coipa (San Ignacio).
PUEDES VER: Perú ocupa el último lugar en acceso a vivienda frente a sus pares de Sudamérica, según ranking de progreso social
En las zonas afectadas por las intensas lluvias, se identificaron numerosas familias damnificadas que podrán acceder al subsidio para alquilar viviendas seguras y con servicios básicos.
Apoyo temporal ante emergencias
El BAE, mecanismo del MVCS para la intervención inmediata, brinda protección a las familias damnificadas por desastres naturales, permitiéndoles acceder a viviendas seguras mientras se gestionan soluciones definitivas, como la reubicación.
El cobro del bono se efectúa a través de las oficinas del Banco de la Nación, entidad encargada de gestionar la entrega del apoyo económico.
Supervisión y cumplimiento
La Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo supervisará la correcta ejecución de la medida, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente bajo la Ley N.° 31526, que regula los subsidios.
Con esta nueva convocatoria, el MVCS busca garantizar condiciones dignas y seguras para las familias afectadas por los estragos de las lluvias en diversas regiones del país.
La resolución ministerial del MVCS. Foto: El Peruano