Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 14 del Torneo Apertura

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Arranca una nueva jornada en la Liga 1 2026. Alianza Lima es el único líder del campeonato tras ganar su último partido ante CD Moquegua y luego de que Los Chankas cayeran ante Deportivo Garcilaso. Cienciano y Universitario también se encuentran en la pelea por los primeros lugares de la tabla, tras las victorias conseguidas en la fecha anterior.

Para la jornada 14, Alianza Lima enfrentará a Sporting Cristal en Matute. Los Chankas, Cienciano y Universitario jugarán de visitantes en esta fecha. Los tres están obligados a ganar sus respectivos duelos si quieren mantenerse con opciones de llevarse el primer torneo del año.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Alianza Lima lidera el Torneo Apertura con 32 puntos. Detrás del cuadro blanquiazul se ubican Los Chankas, Cienciano y Universitario, que aún cuentan con posibilidades de llegar al primer lugar.

Pos. Equipo PJ PG DG Pts 1. Alianza Lima 13 10 +18 32 2. Los Chankas 13 9 +6 29 3. Cienciano 13 8 +11 26 4. Universitario 13 6 +9 24 5. Melgar 13 6 +4 20 6. Cusco FC 13 6 -4 20 7. Comerciantes Unidos 13 5 +1 19 8. Alianza Atlético 13 4 +3 17 9. ADT 13 4 +1 16 10. UTC 13 4 -2 16 11. Deportivo Garcilaso 13 4 -3 16 12. CD Moquegua 13 5 -5 16 13. Sporting Cristal 13 4 0 15 14. Juan Pablo II 13 4 -12 15 15. Sport Boys 13 2 -6 12 16. Sport Huancayo 13 2 -7 12 17. Atlético Grau 13 2 -6 10 18. FC Cajamarca 13 2 -8 9

Partidos de la Liga 1 2026: fecha 14 del Torneo Apertura

Así se jugará la jornada 14 del campeonato peruano. UTC y FC Cajamarca darán inicio a la fecha. El sábado, Cienciano visitará a Atlético Grau en Piura, mientras que Alianza Lima y Sporting Cristal protagonizarán el duelo más atractivo del fin de semana. Los Chankas viajarán a Cusco y Universitario tendrá que ir al Callao para enfrentar a Sport Boys.

Viernes 8 de mayo

UTC vs FC Cajamarca | Hora: 3.00 p. m.

Sábado 9 de mayo

Moquegua vs ADT | Hora: 1.00 p. m.

Grau vs Cienciano | Hora: 3.15 p. m.

Alianza Lima vs Sporting Cristal | Hora: 8.00 p. m.

Domingo 10 de mayo

Sport Huancayo vs Juan Pablo II | Hora: 1.00 p. m.

Comerciantes Unidos vs Melgar | Hora: 3.15 p. m.

Cusco vs Los Chankas | Hora: 5.30 p. m.

Lunes 11 de mayo

Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético | Hora: 1.00 p. m.

Sport Boys vs Universitario | Hora: 8.30 p. m.

¿Cómo ver la Liga 1 2026?

La transmisión de todos los encuentros de la Liga 1 2026 está a cargo del canal L1 Max, disponible en operadores de TV por cable y satélite como Movistar TV, Claro TV, DirecTV y Best Cable.

Tabla de goleadores de la Liga 1 2026

El ecuatoriano Carlos Garcés es el goleador del Torneo Apertura.