Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 14 del Torneo Apertura
Alianza Lima se mantiene como único líder previo al inicio de una nueva fecha en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Los Chankas, Cienciano y Universitario también están en la lucha por el campeonato.
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Arranca una nueva jornada en la Liga 1 2026. Alianza Lima es el único líder del campeonato tras ganar su último partido ante CD Moquegua y luego de que Los Chankas cayeran ante Deportivo Garcilaso. Cienciano y Universitario también se encuentran en la pelea por los primeros lugares de la tabla, tras las victorias conseguidas en la fecha anterior.
Para la jornada 14, Alianza Lima enfrentará a Sporting Cristal en Matute. Los Chankas, Cienciano y Universitario jugarán de visitantes en esta fecha. Los tres están obligados a ganar sus respectivos duelos si quieren mantenerse con opciones de llevarse el primer torneo del año.
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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026
Alianza Lima lidera el Torneo Apertura con 32 puntos. Detrás del cuadro blanquiazul se ubican Los Chankas, Cienciano y Universitario, que aún cuentan con posibilidades de llegar al primer lugar.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1.
|Alianza Lima
|13
|10
|+18
|32
|2.
|Los Chankas
|13
|9
|+6
|29
|3.
|Cienciano
|13
|8
|+11
|26
|4.
|Universitario
|13
|6
|+9
|24
|5.
|Melgar
|13
|6
|+4
|20
|6.
|Cusco FC
|13
|6
|-4
|20
|7.
|Comerciantes Unidos
|13
|5
|+1
|19
|8.
|Alianza Atlético
|13
|4
|+3
|17
|9.
|ADT
|13
|4
|+1
|16
|10.
|UTC
|13
|4
|-2
|16
|11.
|Deportivo Garcilaso
|13
|4
|-3
|16
|12.
|CD Moquegua
|13
|5
|-5
|16
|13.
|Sporting Cristal
|13
|4
|0
|15
|14.
|Juan Pablo II
|13
|4
|-12
|15
|15.
|Sport Boys
|13
|2
|-6
|12
|16.
|Sport Huancayo
|13
|2
|-7
|12
|17.
|Atlético Grau
|13
|2
|-6
|10
|18.
|FC Cajamarca
|13
|2
|-8
|9
Partidos de la Liga 1 2026: fecha 14 del Torneo Apertura
Así se jugará la jornada 14 del campeonato peruano. UTC y FC Cajamarca darán inicio a la fecha. El sábado, Cienciano visitará a Atlético Grau en Piura, mientras que Alianza Lima y Sporting Cristal protagonizarán el duelo más atractivo del fin de semana. Los Chankas viajarán a Cusco y Universitario tendrá que ir al Callao para enfrentar a Sport Boys.
Viernes 8 de mayo
- UTC vs FC Cajamarca | Hora: 3.00 p. m.
Sábado 9 de mayo
- Moquegua vs ADT | Hora: 1.00 p. m.
- Grau vs Cienciano | Hora: 3.15 p. m.
- Alianza Lima vs Sporting Cristal | Hora: 8.00 p. m.
Domingo 10 de mayo
- Sport Huancayo vs Juan Pablo II | Hora: 1.00 p. m.
- Comerciantes Unidos vs Melgar | Hora: 3.15 p. m.
- Cusco vs Los Chankas | Hora: 5.30 p. m.
Lunes 11 de mayo
- Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético | Hora: 1.00 p. m.
- Sport Boys vs Universitario | Hora: 8.30 p. m.
¿Cómo ver la Liga 1 2026?
La transmisión de todos los encuentros de la Liga 1 2026 está a cargo del canal L1 Max, disponible en operadores de TV por cable y satélite como Movistar TV, Claro TV, DirecTV y Best Cable.
Tabla de goleadores de la Liga 1 2026
El ecuatoriano Carlos Garcés es el goleador del Torneo Apertura.
|Jugador
|Club
|Goles
|Carlos Garcés
|Cienciano
|9
|Alejandro Hohberg
|Cienciano
|8
|Eryc Castillo
|Alianza Lima
|8
|Facundo Callejo
|Cusco FC
|8
|Hernán Barcos
|FC Cajamarca
|7