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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 14 del Torneo Apertura

Alianza Lima se mantiene como único líder previo al inicio de una nueva fecha en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Los Chankas, Cienciano y Universitario también están en la lucha por el campeonato.

Alianza Lima marcha en el primer lugar del Torneo Apertura. Foto: Liga 1/composición LR
Alianza Lima marcha en el primer lugar del Torneo Apertura. Foto: Liga 1/composición LR
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Arranca una nueva jornada en la Liga 1 2026. Alianza Lima es el único líder del campeonato tras ganar su último partido ante CD Moquegua y luego de que Los Chankas cayeran ante Deportivo Garcilaso. Cienciano y Universitario también se encuentran en la pelea por los primeros lugares de la tabla, tras las victorias conseguidas en la fecha anterior.

Para la jornada 14, Alianza Lima enfrentará a Sporting Cristal en Matute. Los Chankas, Cienciano y Universitario jugarán de visitantes en esta fecha. Los tres están obligados a ganar sus respectivos duelos si quieren mantenerse con opciones de llevarse el primer torneo del año.

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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Alianza Lima lidera el Torneo Apertura con 32 puntos. Detrás del cuadro blanquiazul se ubican Los Chankas, Cienciano y Universitario, que aún cuentan con posibilidades de llegar al primer lugar.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Alianza Lima1310+1832
2.Los Chankas139+629
3.Cienciano138+1126
4.Universitario136+924
5.Melgar136+420
6.Cusco FC136-420
7.Comerciantes Unidos135+119
8.Alianza Atlético134+317
9.ADT134+116
10.UTC134-216
11.Deportivo Garcilaso134-316
12.CD Moquegua135-516
13.Sporting Cristal134015
14.Juan Pablo II134-1215
15.Sport Boys132-612
16.Sport Huancayo132-712
17.Atlético Grau132-610
18.FC Cajamarca132-89

Partidos de la Liga 1 2026: fecha 14 del Torneo Apertura

Así se jugará la jornada 14 del campeonato peruano. UTC y FC Cajamarca darán inicio a la fecha. El sábado, Cienciano visitará a Atlético Grau en Piura, mientras que Alianza Lima y Sporting Cristal protagonizarán el duelo más atractivo del fin de semana. Los Chankas viajarán a Cusco y Universitario tendrá que ir al Callao para enfrentar a Sport Boys.

Viernes 8 de mayo

  • UTC vs FC Cajamarca | Hora: 3.00 p. m.

Sábado 9 de mayo

  • Moquegua vs ADT | Hora: 1.00 p. m.
  • Grau vs Cienciano | Hora: 3.15 p. m.
  • Alianza Lima vs Sporting Cristal | Hora: 8.00 p. m.

Domingo 10 de mayo

  • Sport Huancayo vs Juan Pablo II | Hora: 1.00 p. m.
  • Comerciantes Unidos vs Melgar | Hora: 3.15 p. m.
  • Cusco vs Los Chankas | Hora: 5.30 p. m.

Lunes 11 de mayo

  • Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético | Hora: 1.00 p. m.
  • Sport Boys vs Universitario | Hora: 8.30 p. m.

¿Cómo ver la Liga 1 2026?

La transmisión de todos los encuentros de la Liga 1 2026 está a cargo del canal L1 Max, disponible en operadores de TV por cable y satélite como Movistar TV, Claro TV, DirecTV y Best Cable.

Tabla de goleadores de la Liga 1 2026

El ecuatoriano Carlos Garcés es el goleador del Torneo Apertura.

JugadorClubGoles
Carlos GarcésCienciano9
Alejandro HohbergCienciano8
Eryc CastilloAlianza Lima8
Facundo CallejoCusco FC8
Hernán BarcosFC Cajamarca7
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