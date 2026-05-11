Universitario oficializó la llegada de Héctor Cúper para afrontar la Liga 1 y Copa Libertadores: "Escribamos la historia juntos"

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Universitario de Deportes anunció a su nuevo entrenador para afrontar lo que resta de la temporada 2026. A través de sus redes sociales, la institución crema hizo oficial la llegada de Héctor Cúper. Luego de la salida de Javier Rabanal hace algunas fechas, la directiva eligió al argentino para que tome el mando del equipo en la Liga 1 y en lo que resta de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El técnico de 70 años llega con la misión de obtener el 'tetracampeonato' y de clasificar a los octavos de final en el torneo internacional, con el objetivo de superar lo hecho en la temporada anterior.

Universitario anunció la llegada de Héctor Cúper. Foto: Universitario

Héctor Cúper es nuevo técnico de Universitario de Deportes

Se oficializó la llegada de Héctor Cúper. La contratación del entrenador argentino genera expectativa debido a su amplia experiencia al dirigir clubes europeos y selecciones nacionales.