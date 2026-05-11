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Ingeniero de 40 años fallece tras cirugía bariátrica realizada por médico Hoshe Joo, conocido 'bariatra de las estrellas'

Familiares denuncian la falta de equipamiento médico básico en la clínica, lo que, según ellos, contribuyó a su posterior deceso.

Durante ocho días, Christian Maldonado permaneció en estado crítico y fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas.
Durante ocho días, Christian Maldonado permaneció en estado crítico y fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas. | Foto: composición LR
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Christian Maldonado, un ingeniero peruano de 40 años, falleció el pasado sábado 2 de mayo luego de someterse a una intervención quirúrgica a cargo del médico Hoshe Joo, conocido en el medio como el ‘bariatra de las estrellas’. El profesional acudió a la clínica Novo Clinic, ubicada en el distrito de San Isidro, con el objetivo de mejorar su salud y cambiar sus hábitos de vida antes de contraer matrimonio.

Lo que debía ser un procedimiento estándar de aproximadamente una hora se convirtió en una angustiante espera para sus familiares. La preocupación aumentó cuando se les informó que el paciente debía reingresar al quirófano para, presuntamente, descartar un posible sangrado. Sin embargo, su estado de salud se agravó drásticamente.

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Durante ocho días, Maldonado permaneció en estado crítico y fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas adicionales en un intento por estabilizarlo. Debido a la gravedad de su cuadro, fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, donde lamentablemente perdió la vida.

Familiares denuncian que clínica no contaba con equipos de emergencia

Según las imágenes grabadas por los propios familiares de Christian Maldonado y difundidas en el reportaje de 'Arriba mi Gente', la clínica Novo Clinic no habría contado con el equipamiento básico para atender una emergencia de tal magnitud. En los registros visuales se observa cómo, de manera improvisada, personal de salud ingresaba desde la calle insumos críticos que debieron estar disponibles en sala, tales como balones de oxígeno, unidades de sangre y equipos de estabilización.

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Para los deudos, esta falta de capacidad de respuesta inmediata y la carencia de suministros esenciales en el mismo centro quirúrgico fueron determinantes en el deterioro de la salud del ingeniero, quien permaneció en agonía durante ocho días antes de su fallecimiento.

“Todo entraba de afuera. Nosotras dos (yo y su hermana) veíamos que entraba balones de oxígeno”, señaló Franchesca Figueroa, novia de Christian.

Cirujano se pronunció tras la muerte de ingeniero

Tras lo ocurrido, el médico Hoshe Joo publicó un comunicado en sus redes sociales para expresar sus condolencias por el fallecimiento del paciente y asegurar que actuó conforme a los protocolos médicos establecidos. Además, indicó que se encuentra a disposición de las autoridades para colaborar de manera transparente con las investigaciones.

“Quiero manifestar que, además de ser médico, soy un ser humano que siente y comprende el dolor ante una pérdida como esta. En el ejercicio de mi profesión, actué en todo momento conforme a los protocolos médicos establecidos, cumpliendo con cada una de las exigencias que el caso requería. Actualmente, los hechos vienen siendo materia de investigación por las autoridades competentes con quienes me encuentro colaborando de manera plena y transparente para el esclarecimiento objetivo de lo ocurrido”, comentó.

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