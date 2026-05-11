Se inicia proclamación de resultados de la primera vuelta, pese a intentos de retrasar el balotaje

En los distritos de Breña, Jesús María y Lima Metropolitana, ninguna de las actas fueron declaradas nulas y solo cinco pasaron por el recuento de votos, tras ser observadas.

En los distritos de Breña, Jesús María y Lima Metropolitana, ninguna de las actas fueron declaradas nulas y solo cinco pasaron por el recuento de votos, tras ser observadas.

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Cuando solo falta revisar 300 actas observadas para finalizar el conteo general de la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones comenzó con la proclamación descentralizada de los resultados.

El pitazo inicial lo realizó el Jurado Electoral Lima Centro 1 ayer al mediodía. En una audiencia pública se leyeron los resultados correspondientes a los distritos de Breña, Jesús María y Lince.

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En esas tres jurisdicciones se contabilizaron 1.816 mesas, 1.755 actas contabilizadas y 61 actas observadas. En total, 417 mil electores votaron en esos distritos y todas las mesas se instalaron.

En Breña, Rafael López Aliaga obtuvo 18.411 votos, seguido por Jorge Nieto con 13.683 y Keiko Fujimori con 11.518. La situación en Jesús María y Lince no fue muy distinta: López Aliaga alcanzó 30.684 y 19.656, respectivamente; Nieto, 19.926 y 11.966; y Fujimori, 9.662 y 7.694.

Tras la lectura de la resolución, se concluyó la sesión y los miembros del Jurado Electoral Especial (JEE) firmaron el acta para dar conformidad al veredicto. Cabe precisar que los personeros de los partidos políticos también debían suscribir este documento, pero no había ninguno presente.

De igual forma, el JEE de Lambayeque informó que concluyó el conteo de votos en las provincias de Trujillo y Virú. En estas dos jurisdicciones se instalaron 1.392 y 283 mesas, respectivamente. Y se registraron en total 1.525 actas contabilizadas y 150 observadas (31 de ellas fueron sometidas al recuento de votos).

Resultados por distritos en Lima

Avance del conteo al 100%

Hasta el momento, en lo que respecta a Lima, 29 de los 43 distritos ya han completado el conteo del 100% de sus actas. Se espera que hoy los Jurados Electorales Especiales realicen la proclamación de resultados.

Asimismo, a nivel de regiones, 11 de las 25, según la web de la ONPE, ya culminaron el conteo. De las restantes, en su mayoría, han sobrepasado el 99%. Solo San Martín (98,4%), Piura (98,3%), Ucayali (98%) y Madre de Dios (97,4%) van con cierto retraso.

El resultado en los distritos limeños confirma el apoyo mayoritario a la candidatura de Rafael López Aliaga. En 26 de ellos, el candidato de Renovación Popular aparece en primer lugar, mientras que en los otros 17 las preferencias van para Keiko Fujimori. Entre ambos se reparten la totalidad de estas jurisdicciones y en ninguna aparece Roberto Sánchez entre los tres primeros.

Sin embargo, la mirada a nivel regional es muy distinta. El líder de Juntos por el Perú obtuvo el primer lugar en 11 regiones (tres de ellas ya con el 100% de actas contabilizadas). Igual número ostenta Fujimori (siete de ellas ya con el 100% de actas contabilizadas).

Por su parte, Belmont gana en Tacna y Nieto en Arequipa. Rafael López Aliaga solo aparece entre los tres primeros lugares en Arequipa (tercera posición) y Callao (segunda posición).

Resultados por regiones

Intentos por retrasar resultados

De esta forma, la proclamación oficial de los resultados continúa, pese a los intentos y pedidos de un sector liderado por el candidato Rafael López Aliaga de alargar la contienda en primera vuelta.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo —que presentó, a nombre de la Municipalidad de Lima, un recurso ante el Tribunal Constitucional para impugnar la decisión del JNE de declarar inviables unas elecciones complementarias— instó al TC a pronunciarse sobre su medida cautelar, antes de que se anuncien los resultados del 12 de abril.

“En tanto esos vecinos no voten, desde mi modesta opinión, es un resultado ilegítimo. El derecho a votar tiene que resarcirse y es por eso que invocamos al Tribunal Constitucional para que emita una opinión en estas horas, porque no vaya a ser que lo haga luego de que el Jurado Nacional de Elecciones de sus resultados oficiales”, sostuvo.

El burgomaestre insistió en que “cientos de miles” de limeños no pudieron votar. Alegó que si su pedido es resuelto luego de que el JNE emita sus resoluciones, el Tribunal Constitucional le dirá que “actuó fuera de plazo”.

Resultados de los peruanos en el extranjero

El JEE Lima Centro 2 proclamó los resultados de la elección presidencial correspondiente al distrito electoral de peruanos en el extranjero. Esta jurisdicción registró 2.543 mesas de sufragio instaladas, distribuidas en los cinco continentes. 48 mesas no lograron ser instaladas.

En total, 411.007 ciudadanos en el extranjero emitieron su voto, de un total de 1.192.224 electores hábiles, según informó el JEE. Los votos nulos fueron el 6,9% y los blancos alcanzaron el 18,2%. Aquí Rafael López Aliaga obtuvo el primer lugar con el 24,9%, seguido de Keiko Fujimori con 17% y Carlos Álvarez con 11,8%.