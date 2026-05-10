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Sociedad

Vigilante que falleció tras ser atropellado por mujer ebria había dejado su puesto de venta de pulseras en busca de mejores ingresos

Juan Martínez Torres, vigilante de 54 años, falleció tras ser atropellado por una conductora ebria en Trujillo. La víctima trabajaba para mantener a su padre enfermo de Alzheimer.

Juan Martínez Torres, vigilante de 54 años, fallece en el Hospital Belén de Trujillo tras ser atropellado por una conductora ebria, generando indignación en su comunidad.
Juan Martínez Torres, vigilante de 54 años, fallece en el Hospital Belén de Trujillo tras ser atropellado por una conductora ebria, generando indignación en su comunidad. | Foto: Domingo al Día/Composición LR
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Juan Martínez Torres, vigilante de 54 años, falleció en el Hospital Belén de Trujillo luego de permanecer cinco días internado tras ser atropellado por una conductora en estado de ebriedad mientras realizaba labores de vigilancia en la urbanización Las Palmas. El hecho ocurrió en medio de su jornada de trabajo y generó indignación entre familiares y vecinos de la ciudad.

La víctima había dejado atrás su trabajo como artesano y vendedor de pulseras de chaquira para conseguir ingresos más estables que le permitieran sostener económicamente a su padre de 92 años, quien padece Alzheimer. La conductora involucrada, identificada como Maricsa Alfaro Cerna, afronta ahora una investigación por homicidio culposo tras confirmarse la muerte del trabajador.

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Fiscalía pidió prisión e inhabilitación para conductora investigada

Según informó la policía, Maricsa Alfaro Cerna manejaba bajo los efectos del alcohol y tenía la licencia vencida desde el año 2022. El dosaje etílico practicado arrojó 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre. Cámaras de seguridad registraron el momento en que el vehículo impactó contra el vigilante.

Tras el fallecimiento de Juan Martínez Torres, la Segunda Fiscalía Provincial de Flagrancia Delictiva de La Libertad recalificó el caso de lesiones a homicidio culposo. El Ministerio Público solicitó una pena de 5 años y 4 meses de prisión, además de una reparación civil superior a los S/329.000 para los herederos de la víctima.

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Familia denunció irregularidades y recordó labor del vigilante

Los familiares del trabajador denunciaron presuntas irregularidades en el acta policial inicial, debido a que el hecho habría sido consignado como un 'accidente de altura' y no como atropello. La Policía Nacional informó que los agentes involucrados serán investigados por los órganos de control.

Familiares y vecinos recordaron a Juan Martínez como un hombre trabajador y solidario. Antes de convertirse en vigilante, elaboraba artesanías y pulseras que vendía en distintos puntos de Trujillo. Según sus allegados, buscó un empleo más estable para cubrir las necesidades de su padre enfermo y mantener a su familia.

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