Bajo presencia policial y militar, buses salen a operar pese a la violencia contra transportistas

Cuatro empresas de transporte de Lima Norte, como San Germán y Translicsa, reciben acompañamiento de la Policía Nacional y el Ejército tras ataques a choferes y pasajeros. | La República. | Marco Cotrina

Cuatro empresas de transporte de Lima Norte, como San Germán y Translicsa, reciben acompañamiento de la Policía Nacional y el Ejército tras ataques a choferes y pasajeros. | La República. | Marco Cotrina

Empresas de transporte, como San Germán, Translicsa, Vipusa y Santa Catalina, vienen siendo acompañadas por la Policía Nacional del Perú y el Ejército, tras los múltiples asesinatos y atentados extorsivos registrados hacia choferes, cobradores y hasta pasajeros, especialmente en Lima Norte.

Según el general Jorge Luis Castillo Vargas, jefe de la Región Policial Lima, al menos 400 efectivos estarían realizando el seguimiento en los paraderos iniciales. "Tenemos 64 patios de maniobras que venimos coberturando", afirmó a los medios. Además, existen modalidades diferenciadas de resguardo, que comprenderían las rutas completas.

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Sin embargo, La República pudo constatar que la mañana de este viernes 20, los policías a bordo de motocicletas solo siguieron a un vehículo de Translicsa por 10 minutos. Asimismo, otras líneas no incluidas en el plan operativo quedarían desprotegidas ante la crisis de inseguridad.

Foto: La República / Marco Cotrina

¿Cuáles son las medidas?

De acuerdo con Castillo, se tienen dos principales estrategias. Una es el 'Corredor Seguro', que implica que dos motos sigan por detrás el bus durante su recorrido. Y otra es la del 'Pasajero Seguro', que incluye que dos policías se suban a la unidad para vigilar y actuar ante amenazas.

Además, informó que el Operativo Alfa y Omega buscaría identificar e intervenir vehículos sospechosos en las inmediaciones de los patios y en las troncales. "Todo está siendo monitoreado", dijo. A pesar de ello, la ciudadanía ha cuestionado la efectividad de los planteamientos del Gobierno, pues llegan en un contexto en el que el avance de la criminalidad ya se ha asentado en las calles, con pérdida de vidas.

Expertos también han concluido que no es suficiente concentrar esfuerzos in situ, debido a las llamadas 'leyes procrimen' o favorecedoras de la impunidad. Manuel Saavedra, especialista en seguridad ciudadana, indicó: "El problema central de la extorsión no está siendo atacado: las redes criminales siguen operando, muchas veces, desde las cárceles, y el flujo de dinero ilegal no está siendo desarticulado".

Foto: La República / Marco Cotrina

Recientes actos delictivos

Las compañías mencionadas han sido el blanco de la delincuencia y las mafias en los últimos meses. Uno de los casos más graves ocurrió en San Martín de Porres en noviembre de 2025, cuando un bus de la San Germán fue baleado con más de 10 disparos en plena ruta, lo que dejó herido al conductor.

Recientemente, el último 11 de marzo, acribillaron a un chofer de Santa Catalina en medio de amenazas constantes, mientras que Vipusa también ha sido objeto de balaceras contra unidades llenas de pasajeros. Por su parte, Translicsa suspendió sus actividades luego de que su conductor fuera atacado a tiros el 9 de marzo.

Foto: composición

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