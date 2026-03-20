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Profesor que viajaba durante días para enseñar en comunidad aislada desaparece tras hundimiento de embarcación en Amazonas

Ricardo Orihuela salió de su vivienda el 24 de febrero para iniciar el año escolar el 16 de marzo en la comunidad nativa de Cuzuchico.

Su familia, que vive en Junín, solicita apoyo logístico de las autoridades, como drones y helicópteros, para facilitar su búsqueda.
Su familia, que vive en Junín, solicita apoyo logístico de las autoridades, como drones y helicópteros, para facilitar su búsqueda. | Foto: composición LR/Difusión.

Ricardo Orihuela Huaynalaya (45), profesor de educación física natural del distrito de Orcotuna, en la provincia de Concepción, región Junín, desapareció luego de que el peque-peque (embarcación parecida a una canoa) en el que viajaba se hundiera en el río Amazonas.

Su hermana Bertha manifestó que el docente salió de su ciudad natal el 24 de febrero para trasladarse hasta la comunidad nativa de Cuzuchico, en el Cenepa, con el fin de iniciar el año escolar el lunes 16 de marzo. Según explicó, para llegar a su destino, el maestro debe tomar tres buses, caminar 11 horas y luego trasladarse en bote hacia el centro educativo.

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“Cuando está yendo con el peque-peque, este se volteó y ya no sabemos de él”, sostuvo para Latina.

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Familia pide ayuda para rescate

Otro hermano del desaparecido, quien también labora en Amazonas, busca a Orihuela Huaynalaya junto con profesores y padres de familia del lugar. De acuerdo con los parientes del docente, quienes realizaron un plantón en Huancayo para solicitar apoyo, indicaron que, aunque la UGEL brinda asistencia para ubicar al maestro, requieren mayor presencia logística.

“Necesitamos encontrar el cuerpo. Nosotros somos personas de bajos recursos económicos que no podemos solventar. Necesitamos que nos manden drones, la Policía de Rescate, el Ejército, que nos ayuden a encontrar su cuerpo para poderlo traer y darle cristiana sepultura”, pidió su hermana.

La esposa del educador, Helita Irigoin, declaró para La República que no han recibido apoyo de las autoridades a pesar de haberlo solicitado encarecidamente.

“Él está solo allá. No tenemos ayuda, las autoridades se hacen de las orejas sordas, de no tomar atención. Agradezco mucho a los ciudadanos de la zona que están brindando su respaldo, pero no es suficiente. Necesitamos helicópteros, que lo busquen con dron”, lamentó.

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