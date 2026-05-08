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Política

Roberto Sánchez: denuncia constitucional en su contra está a la espera del informe de calificación

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, informó que la denuncia contra el congresista y candidato presidencial ya fue puesta en conocimiento desde septiembre de 2025.

Denuncia constitucional en contra del candidato presidencial aguarda el informe de calificación.
Denuncia constitucional en contra del candidato presidencial aguarda el informe de calificación. | Créditos: Francisco Erazo / URPI-LR | Créditos: Francisco Erazo / URPI-LR
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La denuncia constitucional contra Roberto Sánchez continúa pendiente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. La presidenta de dicho grupo de trabajo, Lady Camones, confirmó que el expediente "está a la espera del informe de calificación", documento que definirá el trámite correspondiente. "Lo que está pendiente ahorita es el informe de calificación, que es lo que vamos a determinar ya con el equipo técnico de la subcomisión", declaró ante la prensa.

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Camones explicó que la denuncia contra el exministro ya fue "dada cuenta" en septiembre de 2025, aunque había sido presentada en enero de ese mismo año. La parlamentaria precisó que ese procedimiento solo implica informar oficialmente sobre el ingreso de la acusación. "No, solamente se da cuenta, quiere decir que hemos informado de la presentación de esa denuncia", sostuvo.

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Ante las consultas sobre el retraso, Camones indicó que deberá ser evaluado por el equipo técnico y los abogados del grupo parlamentario. Además, afirmó que actualmente la subcomisión atiende denuncias contra expresidentes, ministros y congresistas, lo que ha incrementado la carga de trabajo.

Respecto a los plazos, Camones aseguró que el informe de calificación podría quedar listo en 10 días hábiles. También descartó que la candidatura a la presidencia de Roberto Sánchez tenga algún impacto en el tratamiento del caso dentro del Congreso. "De ninguna manera, porque lo que nosotros tenemos que garantizar en la subcomisión es la objetividad", declaró la legisladora al ser consultada sobre la eventual candidatura presidencial del parlamentario.

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