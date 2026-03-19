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Estado de emergencia se extiende en distritos de ocho regiones por riesgo de lluvias intensas

Con 72 fallecidos y más de 23.000 damnificados por desastres naturales, Indeci respalda la prórroga debido a la alta demanda de ayuda en estas áreas afectadas por deslizamientos y lluvias intensas.

Indeci respalda ampliación de medidas ante persistencia de condiciones climáticas adversas
Indeci respalda ampliación de medidas ante persistencia de condiciones climáticas adversas | La República.

El Gobierno prorrogó por 60 días el estado de emergencia en distritos de ocho regiones del país ante el peligro inminente de intensas precipitaciones pluviales, según el Decreto Supremo N.º 039-2026-PCM publicado en El Peruano.

La medida regirá desde el 20 de marzo de 2026 en Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tumbes, con el objetivo de continuar las acciones urgentes de reducción del riesgo, atención de emergencias y rehabilitación en las zonas afectadas.

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La ampliación responde a la persistencia de condiciones climáticas adversas y a la necesidad de culminar intervenciones pendientes, principalmente la limpieza y descolmatación de ríos y quebradas, además del uso de maquinaria pesada y la entrega de insumos para el sector agrícola.

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Indeci sustenta la continuidad de la medida

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) señaló que la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales y locales continúa sobrepasada, por lo que se requiere la intervención sostenida del Ejecutivo.

En ese sentido, emitió opinión favorable para la prórroga tras evaluar reportes técnicos del Senamhi y de la Comisión Multisectorial del Estudio del Fenómeno El Niño (Enfen), los cuales advierten la persistencia de un escenario de alto riesgo en diversos departamentos del país.

Durante los días de prórroga, los gobiernos regionales y locales deberán continuar ejecutando medidas de acción con asistencia técnica del Indeci y participación de sectores del Ejecutivo. El decreto establece que estas acciones serán financiadas con presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público.

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72 fallecidos por desastres naturales

Las lluvias intensas y fenómenos asociados han dejado 72 fallecidos en el país, informó el jefe del Indeci, Luis Vásquez Guerrero, en diálogo con Andina.

El incremento se explica principalmente por deslizamientos ocurridos en Pataz (La Libertad) a principios de semana, donde murieron tres personas, y en Ayabaca (Piura), zonas donde continúan las labores de respuesta y prevención.

El balance nacional también da cuenta de más de 23.000 damnificados, así como 1.149 viviendas, 82 colegios y 7 establecimientos de salud destruidos o inoperativos, además de pérdidas en agricultura, ganadería e infraestructura vial, mientras continúan las labores de respuesta en los territorios más golpeados del norte y la sierra.

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