Precio del dólar hoy, lunes 11 de mayo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
- Publican Ley del Boleto Turístico Nacional para visitar circuitos culturales del país: ¿Qué sitios incluirá?
- Perupetro y Petroperú acuerdan ampliar por un año operación del lote Z-69 para evitar paralización
¿Cuál es el precio del dólar HOY, lunes 11 de mayo, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,441 la compra y S/3,450 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 11 de mayo?
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
BBVA
- Compra: S/3,358
- Venta: S/3,515
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Banco de la Nación
- Compra: S/3,390
- Venta: S/3,520