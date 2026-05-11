Peruanos terminaron en la guerra de Rusia contra Ucrania | Composición LR / Difusión

Peruanos terminaron en la guerra de Rusia contra Ucrania | Composición LR / Difusión

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Al menos 20 peruanos que viajaron a Rusia siguiendo falsas promesas de trabajo y fueron enviados a la guerra contra Ucrania habrían fallecido en medio del conflicto. Así lo alertó el abogado Percy Salinas, quien añadió que otros 19 connacionales permanecen heridos de gravedad en hospitales y cuatro estarían en condición de prisioneros de guerra bajo el control de las fuerzas ucranianas.

El letrado también denunció que 635 peruanos no tienen contacto con sus familias desde hace siete semanas, lo que eleva la incertidumbre sobre su estado de salud actual y su ubicación exacta. Salinas advirtió que la cifra de víctimas podría aumentar si se demoran las acciones diplomáticas para repatriar a los afectados.

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Ciudadanos en estado crítico

Según señaló el experto en RPP Noticias, los compatriotas lesionados se encuentran en hospitales de campaña instalados cerca de la zona de combate. Entre los heridos, hay dos peruanos en situación crítica y uno de ellos podría perder sus extremidades si no es operado en los próximos días.

Respecto a quienes permanecen como presos de guerra, Salinas indicó previamente que son ciudadanos que decidieron cruzar la línea de frontera y entregarse al Ejército de Ucrania. El representante legal informó que otro grupo de colombianos, argentinos y ecuatorianos se encontraría en la misma situación.

Pide agilizar las coordinaciones

Hasta el momento, 25 peruanos han retornado de Rusia tras viajar con la intención de prestar servicios en fuerzas armadas extranjeras, según la Cancillería. Esta entidad también informó que se ha reunido con familiares de los afectados y ha reiterado el pedido al embajador de la Federación de Rusia en Lima para ubicar a los connacionales perjudicados.

No obstante, el abogado Salinas afirmó que el proceso debería avanzar más rápido, debido al peligro de que más peruanos sufran las consecuencias de los ataques armados en medio de la guerra. “Lamentablemente, mientras los Estados se pongan de acuerdo, la cifra de muertos y heridos va a incrementar. Mi exhortación es que esto sea más célere”, apuntó.

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