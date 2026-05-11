Estos 5 distritos de Lima Metropolitana no tendrán agua hasta el 13 de mayo, según Sedapal: conoce horarios y zonas afectadas
Se recomienda a los vecinos almacenar agua anticipadamente y hacer un uso responsable del recurso durante las intervenciones, para garantizar el servicio. El corte durará hasta por 11 horas
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Sedapal informó que este martes 12 y miércoles 13 de mayo se realizará una interrupción temporal y parcial del servicio de agua potable en cinco distritos de Lima Metropolitana debido a trabajos de mantenimiento programados. La suspensión podría extenderse hasta por nueve horas, dependiendo de las zonas donde se ejecutarán las labores.
La empresa estatal precisó que los trabajos contemplan limpieza de reservorios y empalmes de tuberías, acciones orientadas a garantizar la continuidad y calidad del abastecimiento de agua en la capital. Asimismo, recomendó a los vecinos tomar previsiones, almacenar agua con anticipación y hacer un uso responsable del recurso mientras duren las intervenciones.
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Zonas afectadas y horario del corte de agua para este martes 12 de mayo
San Juan de Lurigancho
- Áreas afectadas: Agru. Nevados Star (sector 407)
- Horario: 9:00 a. m. - 11:55 p. m.
- Motivo: Limpieza de reservorio
Lince
- Áreas afectadas: Agrup. San Eugenio, Conjunto Residencial Magisterial, Cercado, Urb. San Eugenio (cuadrante: av. Javier Prado Este, av. Prolongación Iquitos, Jr. José Bernardo Alcedo, av. Paseo de la República) - sector 27
- Horario: 12:00 m. - 11:00 p. m.
- Motivo: Ejecución de empalme
San Isidro
- Áreas afectadas: Urb. Jardín, Urb. La Victoria (cuadrante: av. Javier Prado Este, av. Prolongación Iquitos, Jr. José Bernardo Alcedo, av. Paseo de la República) - sector 27
- Motivo: Ejecución de empalme
- Horario: 12:00 m. - 11:00 p. m.
La Molina
- Áreas afectadas: Urb. El Remanso I y II etapa, Conjunto Residencial Jorge Chávez, Urb. Islas del Sol, Urb. Los Sirius I, II, III etapa, Asoc. Roardi, Asoc. San Francisco, Urb. La Molina Vieja II y III etapa. (sector 198)
- Horario: 1:00 p. m. - 11:50 p. m.
- Motivo: Limpieza de reservorio
¿Qué distritos de Lima Metropolitana tendrán cortes de agua programados este miércoles 13 de mayo?
Rímac
- Áreas afectadas: A.H. Mariscal Castilla, A.H. Juan Pablo II, A.H. Municipal N° 3 zona B Balcón del Rímac, A.H. Municipal N° 3, A.H. Jesús Oropeza Chonta Ampliación, A.H. Aquilino Sam Jara, A.H. San Juan de Amancaes, Coop. 9 de Diciembre, P.J. Flor de Amancaes, P.J. Villa Amancaes, Urb. Amancaes.
- Horario: 12:00 p.m. - 8:00 p.m.
- Motivo: Limpieza de reservorio