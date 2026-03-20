Escolar de 14 años fallece durante clase de educación física en Áncash: fue trasladada de emergencia, pero no había médico

Gran conmoción ha causado la muerte de una adolescente de 14 años en el distrito de Pallasca (Áncash). La menor de iniciales J.P.M.V estaba en su colegio Francisco Bolognesi, ubicado en el distrito del mismo nombre, cuando de pronto se desvaneció mientras participaba en la clase de educación física.

Menor tuvo que ser trasladada a un hospital de Cabana, por falta de médicos en centro de salud

De acuerdo con lo ocurrido, al verla tendida en el suelo, docentes y alumnos reaccionaron de inmediato para auxiliarla. En pocos minutos la llevaron a un establecimiento de salud cercano; sin embargo, el lugar no contaba con un profesional médico disponible. Ante esa situación, se optó por referirla al hospital de Cabana con la esperanza de que reciba atención especializada.

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Al llegar al centro hospitalario, el personal solo pudo confirmar su deceso. La noticia generó pesar entre familiares, amistades y toda la comunidad educativa. La joven era recordada por su participación activa en el colegio y por haber sido elegida 'Miss Aniversario 2025', lo que reflejaba el aprecio que le tenían.

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Su partida deja una huella en quienes compartieron con ella dentro y fuera del aula. Cabe recordar que este caso no es el primero que se registra en las aulas del Perú.

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Otros casos de muertes súbitas de escolares

En junio de 2025, en Ventanilla (Callao), un escolar de 15 años del colegio 5130 Pachacútec falleció tras descompensarse y convulsionar durante una clase de educación física; pese a recibir primeros auxilios y ser trasladado a un centro de salud, no logró sobrevivir, lo que motivó la intervención de la Fiscalía. En noviembre del mismo año, en Barrios Altos (Lima), un adolescente de 13 años murió dentro de su escuela. Las autoridades evaluaron inicialmente una muerte súbita y luego otras posibles causas. Ese mismo mes, en el Cercado de Lima, un menor de 14 años perdió la vida en el colegio Héroes del Cenepa tras presentar malestar y desvanecerse, caso que originó una investigación del Ministerio de Educación.

En varios casos, familiares reportaron ausencia de personal de salud y demoras en el traslado a centros médicos, lo que ha generado cuestionamientos sobre los protocolos de respuesta ante este tipo de situaciones.