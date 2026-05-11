Universitario vs Sport Boys EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 14 de la Liga 1 2026

Universitario visita a Sport Boys en el Miguel Grau del Callao. Foto: Liga 1/composición LR

Universitario visita a Sport Boys en el Miguel Grau del Callao. Foto: Liga 1/composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Universitario vs Sport Boys EN VIVO juegan este lunes 11 de mayo, desde las 8.30 p. m. (hora peruana), por el Torneo Apertura. El partido se llevará a cabo en el Estadio Miguel Grau, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las principales incidencias de este compromiso.

El conjunto crema busca mantenerse con opciones de ganar el primer torneo del año. En la jornada anterior, goleó 4-1 a Juan Pablo II en Trujillo. En cuanto a Sport Boys, no sabe de victorias desde hace dos encuentros. Su última derrota fue de visita por 3-2 ante FC Cajamarca.

¿A qué hora juegan Universitario vs Sport Boys?

Universitario y Sport Boys se verán las caras por la fecha 14 del Torneo Apertura. Este duelo se jugará el lunes 11 de mayo desde las 8.30 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 7.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 9.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.30 p. m.

España: 3.30 a. m. (martes 12/05)

¿Dónde ver Universitario vs Sport Boys?

El partido Universitario vs Sport Boys, por la fecha 14 de la Liga 1 2026, será transmitido por el canal L1 Max.

Alineaciones probables de Universitario vs Sport Boys

Universitario: Vargas; Fara, Riveros, Santamaría; Polo, Pérez Guedes, Murrugarra, Concha, Carabalí; Flores y Valera.

Vargas; Fara, Riveros, Santamaría; Polo, Pérez Guedes, Murrugarra, Concha, Carabalí; Flores y Valera. Sport Boys: Melián; Alarcón, Riojas, Zambrano, Loyola, Llontop; Mora, Da Campo, Urruti; Liza y Nequecaur.

¿Cómo ver Universitario vs Sport Boys por internet?

Para seguir la cobertura en línea de este duelo, puedes suscribirte a L1 Max (Plan Full o Móvil) o acceder mediante Movistar TV App y DGO, entre otras plataformas.

Pronóstico de Universitario vs Sport Boys

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Universitario sobre Sport Boys.

Betsson: gana Universitario (1,95), empate (3,30), gana Sport Boys (3,85)

Betano: gana Universitario (1,95), empate (3,35), gana Sport Boys (4,05)

Bet365: gana Universitario (1,91), empate (3,40), gana Sport Boys (3,80)

1XBet: gana Universitario (1,97), empate (3,28), gana Sport Boys (3,83)

Coolbet: gana Universitario (1,98), empate (3,15), gana Sport Boys (4,05)

Doradobet: gana Universitario (2,05), empate (3,25), gana Sport Boys (4,00).

¿En qué estadio juegan Universitario vs Sport Boys?

El recinto que albergará el partido será el Estadio Miguel Grau. Este escenario tiene capacidad para más de 17.000 espectadores.

Últimos partidos de Universitario

Los cremas vienen disputando Liga 1 y Copa Libertadores.

Coquimbo 2 -1 Universitario | 7.05.26

-1 Universitario | 7.05.26 Juan Pablo II 1- 4 Universitario | 3.05.26

| 3.05.26 Universitario 4 -2 Nacional | 29.04.26

-2 Nacional | 29.04.26 Universitario 1- 2 Alianza Atlético | 26.04.26

| 26.04.26 Universitario 4-1 Deportivo Garcilaso | 22.04.26.

Últimos partidos de Sport Boys

El cuadro chalaco viene cumpliendo una temporada irregular, complicado con la zona de descenso.