➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este lunes 11 de mayo, según Jhan Sandoval

¿Quieres saber qué te deparan los astros este lunes 11 de mayo? Revisa el horóscopo de este jueves del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!
¿Qué dice el horóscopo de este lunes 11 de mayo?
- Aries: La precisión de tu labor te permitirá culminar una actividad que pensaste te tomaría más tiempo. Es posible que te encarguen nuevas responsabilidades. Aprovecha y negocia las condiciones.
- Tauro: Estás esforzándote más que nunca y sientes que un superior no está tomando en cuenta todo tu compromiso. No permitas más abusos y establece los límites. En el amor, no guardes rencor.
- Géminis: Tienes tantas actividades entre manos que puedes darle poca atención a cada una. Evita errores y céntrate en lo más importante. En el amor, no señales ni juzgues sin razones evidentes.
- Cáncer: El retraso de ese dinero está complicando varios pagos y compras que vienes postergando. Necesitas solicitar un préstamo para resolver lo más importante. Con calma todo se resolverá.
- Leo: Debes de saldar muchas deudas, pero el presupuesto que tienes no lo permitiría. No te angusties y trata de solicitar apoyo a esa amistad que sabes puede ayudarte. Hoy todo se resolverá.
- Virgo: Alguien que ha discutido contigo tratará de conciliar y llegar a un acuerdo. No mostrarás tanto interés de limar estas asperezas, pero cuidado, necesitarás de esta persona en el futuro. Reflexión.
- Libra: Llega una propuesta que le dará un giro total a tus circunstancias. El cambio laboral que vivirás activará tu economía y atraerá mucha prosperidad. En el amor, vuelve tu atractivo. Hoy conquistarás.
- Escorpio: Ese viaje que tienes en mente lo concretarás y será más exitoso de lo que imaginas. Cualquier cambio que planifiques, aunque aparente ser arriesgado, te conducirá al éxito profesional.
- Sagitario: Esa persona que antes te buscó para trabajar en equipo volverá a hacerte la misma oferta. No consideras que te conviene, pero lo que tiene para ofrecerte es muy beneficioso. Piénsalo.
- Capricornio: Alguien que suele adular y mostrarse encantador se acercará a ti con la intención de robarte información. Cuida lo que tienes y aléjate de personas que no demuestran tener fidelidad.
- Acuario: Contemplarás esa pérdida laboral o económica de otra manera. Lo que estás viviendo es una oportunidad para replantear tus objetivos y volver a comenzar. Todo lo que hoy inicies será exitoso.
- Piscis: Te reunirás con compañeros que son divertidos para avanzar algo de tipo académico o laboral. La distracción estará presente y si no sabes enfocarte podría perderse tiempo valioso. Precaución.