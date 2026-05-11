Extorsionan a joven tras contactar servicio de masajes en SJL por TikTok: "Me sentía estresado"

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Un joven denunció ser víctima de extorsión luego de contactar por TikTok a una supuesta compañía que ofrecía el servicio de masajes en el distrito de San Juan de Lurigancho. Según su testimonio, él solo buscaba un espacio para relajarse por el estrés de los estudios universitarios; sin embargo, ahora le exigen un pago de S/3.000.

Víctima de extorsión

El joven aseguró a ATV Noticias que todo empezó en la red social TikTok, mediante la cual contactó a una cuenta que tenía anuncios sobre masajes relajantes. Desde ese usuario, lo derivaron para iniciar una conversación por WhatsApp en la que le ofrecieron servicios sexuales. Al conocer esto, afirmó que cortó la comunicación.

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No obstante, contó que días después le escribieron para informarle que debía pagar una 'multa' de S/3.000 por no concretar el servicio. El mensaje llegó acompañado de fotos y datos personales de sus familiares más cercanos, lo que desató su preocupación.

Caso en investigación

Aunque en un principio el afectado pensó en reunir dinero para cumplir con la exigencia económica, señaló que sus padres lo convencieron de no hacerlo y, en su lugar, interpuso una denuncia en la comisaría.

Según las primeras indagaciones, la información a la que accedieron los extorsionadores proviene de una aplicación de libre acceso que brinda datos personales tras efectuar un pago mensual. Las diligencias continúan para determinar quiénes están detrás de este delito.

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