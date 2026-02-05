Gobierno anuló contrato de asistencia técnica para la construcción de la nueva Carretera Central y Vía Expresa Santa Rosa

Provías Nacional, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, anuló el contrato de asistencia técnica que ejecutaba PMO Vías en la construcción de la nueva Carretera Central, Vía Expresa Santa Rosa y puente Santa Rosa.

Como consecuencia de esta decisión, existe incertidumbre para saber su las obras quedarán paralizadas mientras el Gobierno convoca un nuevo proceso de selección, con el objetivo de asegurar la continuidad de los proyectos.

TE RECOMENDAMOS LA FRANJA DEL ESCÁNDALO Y JOSÉ JERÍ PASA PIOLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

De acuerdo con información a la que accedió La República, Provías Nacional argumenta en la anulación que “se ha verificado que la sociedad Egis Avia, integrante del grupo económico EGIS, reconoció la comisión de actos de corrupción de funcionario público extranjero, en el marco de una Convención Judicial de Interés Público (CJIP)”, según se indica en la carta remitida.

Asimismo, el documento precisa que “los hechos aceptados por Egis constituyen conductas materialmente equivalentes a los delitos de corrupción tipificados en la Sección IV del Capítulo II del Título XVIII del Código Penal peruano, en particular el delito de cohecho activo transnacional, configurando un ‘acto prohibido’, conforme a la definición contractual pactada por las partes en la Cláusula Primera del contrato”.

Provías Nacional señala, además, que se ha corroborado que las empresas que conforman el Grupo EGIS y que ejecutaban los proyectos fueron sancionadas e inhabilitadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, debido a prácticas fraudulentas y corruptas durante la ejecución de contratos.

“Dichas sanciones impuestas por organismos multilaterales, incluyendo el reconocimiento judicialmente válido de actos de corrupción, constituyen antecedentes objetivos, públicos y documentados que demuestran conductas que ponen en riesgo el cumplimiento de las obligaciones anticorrupción contempladas en la cláusula décima del contrato”, argumenta el Ejecutivo.

Advierte que la continuidad de los contratos en un contexto de actos de corrupción expondría a Provías Nacional y al Estado peruano a riesgos jurídicos y a eventuales responsabilidades funcionales.

PMO Vías responde y señala que se anuló acuerdo de Gobierno a Gobierno

Al respecto, PMO Vías aseguró que la decisión del Poder Ejecutivi lo toma por sorpresa y alega que no se ha anulado el contrato de asistencia técnica, sino el acuerdo de Gobierno a Gobierno que tenía con Francia.

"Esta decisión carece de sustento técnico y jurídico, pues se basa en argumentos no vinculados a las operaciones de PMO Vías en el Perú y relacionaos con supuestos hechos ocurridos años antes de la firma del G2G en otros países y en proyectos totalmente distintos, por los cuales no existen decisiones judiciales ni arbitrales.

Provías indica que no se rompió ningún acuerdo con Francia

Al respeto, Provías Nacional, unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), desmintió esta noche la resolución del acuerdo de gobierno a gobierno (G2G) con Francia y, en consecuencia, garantizó la continuidad de la ejecución de los proyectos de la nueva carretera Central y la vía expresa Santa Rosa (incluye el puente Santa Rosa, que servirá de ingreso al aeropuerto internacional Jorge Chávez).

"El acuerdo de gobierno a gobierno con Francia sigue vigente y no ha sido resuelto, por lo que la ejecución de estos importantes proyectos continuará de acuerdo a la programación establecida para el presente año", señala Provías Nacional en un comunicado.

Sostiene que "ha cursado una comunicación de resolución de contrato de la asistencia técnica que tiene con PMO Vías, lo que ha motivado el inicio de conversaciones con dicha empresa, las cuales continuarán en el transcurso de los siguientes días".