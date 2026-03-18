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Sociedad

Estudiante de VES ganó medalla de oro en Olimpiada Mundial de Matemática y logró admisión en prestigiosa universidad de EE. UU.

A sus 18 años, Renato Gaitán se destacó en competencias matemáticas peruanas y obtuvo esta beca gracias a sus logros académicos y su preparación en inglés para exámenes estandarizados.

Renato logró posicionar al Perú entre los mejores en Matemática.
Renato logró posicionar al Perú entre los mejores en Matemática. | Foto: composición LR/Difusión

Renato Alexander Gaitán García, joven de 18 años de Villa El Salvador, fue admitido en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) tras obtener la medalla de oro en la Olimpiada Mundial de Matemáticas (IMO), realizada en Australia. Gracias a esta beca otorgada, continuará su formación académica en esta reconocida institución de Estados Unidos, considerada la mejor universidad del mundo, según el ranking internacional QS.

Hijo de padres migrantes dedicados al comercio, postuló a la carrera de Matemática Pura tras participar en diversas competencias y en el Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines (IMCA) en el Perú, donde alcanzó resultados destacados, con el objetivo de obtener una beca en el extranjero, meta que finalmente logró concretar.

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Su proceso de postulación al MIT

Renato inició su proceso a finales de 2024. Se preparó en inglés para rendir exámenes estandarizados como el TOEFL y el SAT, además de redactar ensayos como parte de su postulación. Las cartas de recomendación de sus docentes, sus actividades extracurriculares —entre ellas, dictar charlas y clases gratuitas a jóvenes de bajos recursos—, junto con sus resultados en las pruebas y sus logros académicos, fueron claves en su admisión.

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“La difusión de mis logros internacionales en la materia fue de gran ayuda (…). Cuando acabe mi carrera, planeo hacer una maestría y doctorado, investigar y luego volver al Perú a impulsar el área de investigación matemática en el país", contó.

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Logros en competencias internacionales

Por su destacado desempeño, el flamante alumno fue incorporado al equipo olímpico del colegio Prolog, donde recibió una beca y se preparó para diversos certámenes internacionales. Entre sus logros recientes destaca la medalla de oro en la Olimpiada Mundial de Matemáticas (IMO 2025) en Australia, competencia que reunió a participantes de más de 113 países. Además, ha obtenido más de 200 medallas a nivel nacional y nueve reconocimientos internacionales.

Renato Alexander Gaitán García atribuye sus logros al esfuerzo constante y al acompañamiento que recibió durante su formación académica. Ahora, con esta beca, busca convertirse en un modelo peruano en el ámbito de las matemáticas.

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