Precio del dólar hoy, martes 12 de mayo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, martes 12 de mayo, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,415 la compra y S/3,440 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 12 de mayo?
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
Precio del dólar HOY martes 12 de mayo en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio
¿Qué es el dólar ‘Ocoña’?
El dólar Ocoña, también conocido como tipo de cambio informal, hace referencia al “dólar de la calle” que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. Su nombre se da en alusión al jirón Ocoña, ubicado en el Centro de Lima, en el cual se instalaron las primeras casas de cambio durante los años ochenta.
Foto: Karla Cruz/La República
¿Qué factores influyen en el comportamiento del dólar en Perú?
Influyen dos factores. El primero es la relación que tiene el Perú con la nación referente del dólar, Estados Unidos. Y el segundo es la expectativa, que consiste en “una sensación de riesgo”. De acuerdo al docente de Finanzas de la UPC, Jorge Luis Ojeda, “cuando las tasas de interés aquí están más elevadas que en Estados Unidos el tipo de cambio baja porque es más atractivo colocar dinero en soles, entonces los capitales (extranjeros) vienen; pero cuando la relación es inversa, el dólar sube”.
¿Cómo identificar dólares falsos?
Revisa si tus billetes son verdaderos o fraudulentos en el siguiente clip.
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