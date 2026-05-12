Precio del dólar hoy, martes 12 de mayo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Influyen dos factores. El primero es la relación que tiene el Perú con la nación referente del dólar, Estados Unidos. Y el segundo es la expectativa, que consiste en “una sensación de riesgo”. De acuerdo al docente de Finanzas de la UPC, Jorge Luis Ojeda, “cuando las tasas de interés aquí están más elevadas que en Estados Unidos el tipo de cambio baja porque es más atractivo colocar dinero en soles, entonces los capitales (extranjeros) vienen; pero cuando la relación es inversa, el dólar sube”.