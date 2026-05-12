Al Nassr vs Al Hilal EN VIVO HOY, con Cristiano Ronaldo y Benzema: a qué hora y dónde ver el partido por la Liga Pro Saudí 2026
Cristiano Ronaldo no quiere dejar escapar la oportunidad de ganar su primer título en Arabia Saudita. Sigue la transmisión del Al Nassr vs Al Hilal por la fecha 32.
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VER Al Nassr vs Al Hilal EN VIVO | Cristiano Ronaldo enfrentará al equipo de Karim Benzema en una fecha que puede definir al campeón de la Liga Pro Saudí. El compromiso tendrá lugar en el King Saud University Stadium, a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de FOX y DAZN; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis de La República.
'CR7' se encuentra ante la gran oportunidad de levantar por primera vez el título nacional de la Liga de Arabia Saudita. El equipo del astro portugués tiene la obligación de ganar para quedar inalcanzable en la tabla de posiciones a falta de dos jornadas.
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¿A qué hora juega Al Nassr vs Al Hilal?
En Perú, el encuentro se podrá seguir a partir de la 1.00 p. m. Para otros países, revisa el horario respectivo de acuerdo con la siguiente guía.
- Costa Rica, México: 12.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 1.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
- España: 8.00 p. m.
¿Dónde ver Al Nassr vs Al Hilal?
La transmisión por TV del Al Nassr vs Al Hilal estará a cargo de los canales FOX Deportes y DAZN en países como México, Estados Unidos y España. A nivel internacional, se podrá ver desde el servicio de streaming de SSC (Saudi Sports Company), canal oficial que transmite la liga saudí en su país de origen.
Alineaciones Al Nassr vs Al Hilal
- Al Nassr: Bento, Yahya, Martinez, Al-Amri,Al Ghanam, Mané, Brozovic, Alkhaibari, Ghareeb,Ronado, Félix
- Al Hilal: Bono, Theo, Neves, Akcicek, Alawjami, Aldawasari, Kanno, Al Dawsari, Sergej, Malcom, Benzema.
Pronóstico de Al Nassr vs Al Hilal
Las principales casas de apuestas ven más probable el triunfo de Al Nassr, que marcha puntero en el campeonato.
- Betsson: gana Al Nassr (2,28), empate (3,55), gana Al Hilal (2,78)
- Betano: gana Al Nassr (2,37), empate (3,45), gana Al Hilal (2,95)
- Bet365: gana Al Nassr (2,20), empate (3,50), gana Al Hilal (2,60)
- 1XBet: gana Al Nassr (2,32), empate (3,32), gana Al Hilal (2,96)
- Coolbet: gana Al Nassr (2,30), empate (3,85), gana Al Hilal (2,80)
- Doradobet: gana Al Nassr (2,25), empate (3,75), gana Al Hilal (2,80).
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Últimos partidos de Al Nassr vs Al Hilal
Así quedaron los cinco enfrentamientos más recientes entre ambas escuadras por la Liga Profesional Saudí.
- Al Hilal 3-1 Al Nassr | 12.01.26
- Al Hilal 1-3 Al Nassr | 4.04.25
- Al Nassr 1-1 Al Hilal | 1.11.24
- Al Nassr 1-4 Al Hilal | 17.08.24
- Al Hilal 2-1 Al Nassr | 31.05.24.