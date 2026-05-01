A pesar de las promesas iniciales, el territorio permanece hoy como una extensión desértica en Sudamérica carente de infraestructura. | Composición LR/AFP/Freepik/AFP

A pesar de las promesas iniciales, el territorio permanece hoy como una extensión desértica en Sudamérica carente de infraestructura. | Composición LR/AFP/Freepik/AFP

Hace más de tres décadas, Bolivia y un país vecino de Sudamérica suscribieron un convenio para mitigar la mediterraneidad del país altiplánico. En 1992, se cedió una franja costera de cinco kilómetros, que otorga acceso físico al océano Pacífico por un lapso de 99 años renovables, hasta el año 2091. El acuerdo representó un hito en la cooperación regional y buscó atender los reclamos diplomáticos históricos acerca de la falta de litoral boliviano mediante este gesto de integración sudamericana.

A pesar de las promesas iniciales, el territorio permanece actualmente como una extensión desértica carente de infraestructura. La zona, concebida originalmente como un motor para la expansión comercial y turística, muestra un abandono evidente frente a la realidad de sus pescadores locales. Su estado actual evidencia la falta de implementación del pacto firmado, lo que genera constantes debates sobre el futuro de esta carencia geográfica.

TE RECOMENDAMOS LO MEJOR DE LOS PROGRAMAS LR +

¿Qué nación sudamericana entregó una costa a Bolivia y bajo qué condiciones ocurrió?

Perú otorgó a su vecino una pequeña franja litoral situada al sur de la ciudad de Ilo, en el departamento de Moquegua. Este enclave, bautizado oficialmente como Bolivia Mar, comprende una extensión de cinco kilómetros de longitud por 800 metros de fondo. El traspaso legal del terreno se concretó mediante un convenio bilateral que las autoridades correspondientes ratificaron en 1992.

Los mandatarios Alberto Fujimori y Jaime Paz Zamora sellaron este pacto histórico con el propósito de fortalecer la cooperación regional. La alianza estableció una concesión de uso por un periodo de 99 años, plazo que admite una prórroga al concluir el tiempo estipulado.

No obstante, el tratado excluyó cualquier transferencia de soberanía, por lo que el Estado peruano preserva la titularidad del suelo en todo momento. El uso del sitio quedó restringido a fines turísticos, además de beneficios comerciales en la zona franca del puerto local. Pese a estas disposiciones, la ausencia de inversiones significativas impidió que el proyecto alcanzara el crecimiento económico que ambos gobiernos previeron originalmente.

¿Qué pasó con Bolivia Mar y por qué nadie la visita?

Bolivia Mar destaca actualmente por un paisaje desértico y carente de construcciones sólidas, donde solo un sendero afirmado conecta la vía Costanera con el océano Pacífico. El único vestigio de presencia humana es una escultura metálica de 21 metros que simboliza el vínculo entre ambas naciones, aunque este monumento padece una degradación severa por los efectos del salitre.

La parálisis de este enclave responde a la carencia de capitales estatales y privados, sumada a un marco legal que prohíbe el ejercicio de soberanía. Según informes del sector, "el estado del terreno y el oleaje fuerte hacen que el lugar no sea óptimo para actividades recreativas tradicionales", lo cual bloquea cualquier incentivo económico real. Al limitar su aprovechamiento únicamente a fines recreativos y no comerciales, el proyecto perdió competitividad frente a los terminales portuarios vecinos, y quedó como un territorio simbólico, pero marginal, en el mapa regional.

¿Qué alternativas existen para la salida soberana de Bolivia?

Bolivia explora diversas rutas comerciales y logísticas para mitigar su mediterraneidad fuera de la franja costera en territorio peruano. Actualmente, la nación utiliza convenios de tránsito portuario con Argentina y Brasil, que facilitan el movimiento de mercancías hacia el océano Atlántico sin requerir soberanía. Estos pactos regionales constituyen herramientas clave para la conectividad externa, pues permiten el uso de infraestructuras extranjeras que dinamizan el intercambio global de bienes y recursos naturales.

En paralelo, el Estado boliviano persiste en su reclamo histórico frente a Chile tras el desenlace del litigio en la Corte Internacional de Justicia. Aunque el fallo de La Haya determinó que el Gobierno chileno no tiene la obligación jurídica de pactar una cesión territorial, el tema permanece vigente en la agenda diplomática por los antecedentes de la Guerra del Pacífico. En ese contexto, el país mantiene firme su postura política sobre la falta de litoral propio, un asunto que define su política exterior desde el siglo XIX.