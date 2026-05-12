Sujeto cercano al alcalde de La Victoria fue detenido pese a ofrecimiento. | Composición LR / Captura ATV / Municipalidad La Victoria

Sujeto cercano al alcalde de La Victoria fue detenido pese a ofrecimiento. | Composición LR / Captura ATV / Municipalidad La Victoria

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El agente de seguridad del alcalde de La Victoria, Rubén Cano, intentó sobornar a serenos que lo intervinieron como parte de un operativo por presuntos cobros de cupos a comerciantes ambulantes en Gamarra. El acto fue captado en un video, en el que se aprecia al hombre ofrecer hasta S/5.000 para que lo dejaran huir.

El hecho se registró la madrugada del 12 de mayo durante el allanamiento de su vivienda, como parte de las investigaciones contra la presunta organización criminal denominada Los Pulpos de La Victoria. La operación contempló la detención preliminar por 15 días de 14 presuntos miembros de la red delictiva.

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Intento de soborno quedó registrado

Según ATV Noticias, el sujeto primero intentó escapar por una ventana de su inmueble y luego caminó con una frazada para no ser reconocido. Sin embargo, serenos en motocicleta lograron interceptarlo. Fue en ese momento cuando ofreció entre S/1.000 y S/5.000 a los agentes para que lo dejaran escapar.

“No seas malo, te voy a dar mil soles. Te doy cinco mil soles. Tengo tres hijos, no seas malo pe’”, se le escucha decir al hombre, que no sería un funcionario formal, pero mantenía un rol dentro del círculo cercano del alcalde Cano. Pese a su ofrecimiento, efectivos de la Policía Nacional (PNP) lo detuvieron.

Investigados por presunto cobro de cupos

El operativo del que intentó huir el ciudadano se realizó como parte de la investigación contra la organización criminal Los Pulpos de La Victoria. De acuerdo con la tesis fiscal, esta red habría comenzado a operar en 2023 dentro del área de fiscalización de la municipalidad de este distrito.

Desde esta unidad, se organizaban operativos de recuperación de espacios públicos en zonas comerciales de Gamarra, principalmente en el Damero A y B, para luego lotizarlos y venderlos nuevamente a comerciantes ambulantes. Ellos tenían que pagar entre S/1.000 y S/5.000 para acceder a un puesto informal, además de cuotas semanales y pagos diarios de entre S/10 y S/20, según las indagaciones.

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