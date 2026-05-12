HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     
EN VIVO

Lourdes Flores revela que Keiko pidió no indultar a Alberto Fujimori | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Seguridad del alcalde de La Victoria ofreció S/5.000 para huir de operativo por cobro de cupos: "No seas malo"

El hombre de confianza del burgomaestre fue captado ofreciendo la cuantiosa suma de dinero para que lo dejen escapar de la intervención realizada la madrugada de este 12 de mayo. Pese a su ofrecimiento, la Policía Nacional lo detuvo.

Sujeto cercano al alcalde de La Victoria fue detenido pese a ofrecimiento.
Sujeto cercano al alcalde de La Victoria fue detenido pese a ofrecimiento. | Composición LR / Captura ATV / Municipalidad La Victoria
Escuchar
Resumen
Compartir

El agente de seguridad del alcalde de La Victoria, Rubén Cano, intentó sobornar a serenos que lo intervinieron como parte de un operativo por presuntos cobros de cupos a comerciantes ambulantes en Gamarra. El acto fue captado en un video, en el que se aprecia al hombre ofrecer hasta S/5.000 para que lo dejaran huir.

El hecho se registró la madrugada del 12 de mayo durante el allanamiento de su vivienda, como parte de las investigaciones contra la presunta organización criminal denominada Los Pulpos de La Victoria. La operación contempló la detención preliminar por 15 días de 14 presuntos miembros de la red delictiva.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO Y ROBERTO SÁNCHEZ A SEGUNDA VUELTA, ONPE A MÁS DEL 99% | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Intento de soborno quedó registrado

Según ATV Noticias, el sujeto primero intentó escapar por una ventana de su inmueble y luego caminó con una frazada para no ser reconocido. Sin embargo, serenos en motocicleta lograron interceptarlo. Fue en ese momento cuando ofreció entre S/1.000 y S/5.000 a los agentes para que lo dejaran escapar.

“No seas malo, te voy a dar mil soles. Te doy cinco mil soles. Tengo tres hijos, no seas malo pe’”, se le escucha decir al hombre, que no sería un funcionario formal, pero mantenía un rol dentro del círculo cercano del alcalde Cano. Pese a su ofrecimiento, efectivos de la Policía Nacional (PNP) lo detuvieron.

Investigados por presunto cobro de cupos

El operativo del que intentó huir el ciudadano se realizó como parte de la investigación contra la organización criminal Los Pulpos de La Victoria. De acuerdo con la tesis fiscal, esta red habría comenzado a operar en 2023 dentro del área de fiscalización de la municipalidad de este distrito.

Desde esta unidad, se organizaban operativos de recuperación de espacios públicos en zonas comerciales de Gamarra, principalmente en el Damero A y B, para luego lotizarlos y venderlos nuevamente a comerciantes ambulantes. Ellos tenían que pagar entre S/1.000 y S/5.000 para acceder a un puesto informal, además de cuotas semanales y pagos diarios de entre S/10 y S/20, según las indagaciones.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Desarticulan a Los Pulpos de La Victoria: habrían recaudado S/75 millones cobrando cupos a ambulantes en Gamarra

Desarticulan a Los Pulpos de La Victoria: habrían recaudado S/75 millones cobrando cupos a ambulantes en Gamarra

LEER MÁS
La Victoria: Fiscalía allanó la casa del alcalde Rubén Cano y detiene a funcionarios por presuntos cobros de cupos

La Victoria: Fiscalía allanó la casa del alcalde Rubén Cano y detiene a funcionarios por presuntos cobros de cupos

LEER MÁS
Línea 2 del Metro: reabren tramo de emblemática avenida 28 de Julio en La Victoria tras avance de obras

Línea 2 del Metro: reabren tramo de emblemática avenida 28 de Julio en La Victoria tras avance de obras

LEER MÁS
Trujillo: liberan a conductora ebria que atropelló a vigilante que está en UCI y separan a policías por acta irregular

Trujillo: liberan a conductora ebria que atropelló a vigilante que está en UCI y separan a policías por acta irregular

LEER MÁS
La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

LEER MÁS
Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Indecopi sanciona a Interbank con más de S/19.000 por entregar tarjeta de crédito sin autorización

Indecopi sanciona a Interbank con más de S/19.000 por entregar tarjeta de crédito sin autorización

LEER MÁS
Desarticulan a Los Pulpos de La Victoria: habrían recaudado S/75 millones cobrando cupos a ambulantes en Gamarra

Desarticulan a Los Pulpos de La Victoria: habrían recaudado S/75 millones cobrando cupos a ambulantes en Gamarra

LEER MÁS
Cronograma de pagos mayo de 2026 para sector público: Gobierno oficializa fechas para depósito de sueldos y pensiones vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos mayo de 2026 para sector público: Gobierno oficializa fechas para depósito de sueldos y pensiones vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Una de las universidades más costosas del país actualizó su escala de pensiones: será válida a partir del 2027

Una de las universidades más costosas del país actualizó su escala de pensiones: será válida a partir del 2027

LEER MÁS
Extorsionan a joven tras contactar servicio de masajes en SJL por TikTok: "Me sentía estresado"

Extorsionan a joven tras contactar servicio de masajes en SJL por TikTok: "Me sentía estresado"

LEER MÁS
Superará en capacidad a Matute y Mansiche: Inició la construcción del superestadio peruano que cuenta con una inversión de más de S/4 millones

Superará en capacidad a Matute y Mansiche: Inició la construcción del superestadio peruano que cuenta con una inversión de más de S/4 millones

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025