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Política

PCM asegura que el Gobierno de Balcázar no tiene en agenda indultar a Pedro Castillo

El primer ministro, Luis Arroyo, indicó que el presidente Balcázar está al tanto de la situación y reafirma que no está en agenda la gracia presidencial a Pedro Castillo.

Pedro Castillo se encuentra sentenciado por intento de rebelión el pasado 7 de diciembre de 2022. Foto: Composición/LR
Pedro Castillo se encuentra sentenciado por intento de rebelión el pasado 7 de diciembre de 2022. Foto: Composición/LR | Composición LR | Foto: composición LR
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El primer ministro, Luis Arroyo, aseguró que el gobierno de José María Balcázar no tiene en agenda brindarle el indulto presidencial al exmandatario Pedro Castillo, quien fue condenado a más de 11 años de prisión por su intento de golpe de Estado en diciembre del 2022.

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Durante una entrevista con RPP, Arroyo reiteró la posición del Ejecutivo de no brindarle la gracia presidencial a Castillo. El premier explicó que una de las razones de esta negativa es porque el exjefe de Estado no cuenta con una sentencia firme por el delito de conspiración para rebelión.

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En esa misma línea, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) afirmó que el Gobierno está al tanto de la situación de Castillo y que el mandatario tiene pleno conocimiento de ello. De igual forma, Arroyo recalcó que no se le otorgará el indulto al expresidente sentenciado.

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"Primero, quiero decirle que eso no existe para nada en este momento. En este Gobierno del presidente José María Balcázar nunca estuvo en agenda (el indulto) y, como lo dijo el ministro de Justicia: para que un indulto esté en agenda, definitivamente, tiene que tener una sentencia firme y no hay nada de eso. Sabemos cómo está la situación del expresidente Castillo", explicó.

"Consecuentemente, tampoco está en agenda. Eso es lo que podemos decir, eso sabe el señor presidente. Conversamos el último martes con el presidente sobre el tema y nos mantenemos en esas palabras que manifesté y lo reafirmo", añadió.

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