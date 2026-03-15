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Sociedad

Incendian dos mototaxis en Villa El Salvador: fuego alcanzó una vivienda y dejó herida a una joven

El hecho se registró cerca de una avenida donde recientemente fueron atacados buses de transporte público. Las autoridades no descartan que se trate de un caso de extorsión o represalia ligada a préstamos del 'gota a gota'.

Así terminaron las unidades tras el incendio provocado por desconocidos.
Así terminaron las unidades tras el incendio provocado por desconocidos. | Captura Panamericana

Un nuevo atentado contra transportistas se registró en la capital luego de que dos mototaxis fueran incendiadas la madrugada de este domingo 15 de marzo en la urbanización Pachacamac, en el distrito de Villa El Salvador.

Las unidades, que cubrían rutas hasta Chorrillos, quedaron reducidas a cenizas y fierros retorcidos producto del fuego que también alcanzó el tercer piso de un inmueble colindante y provocó el estallido de vidrios de la vivienda debido a las altas temperaturas.

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Mujer afectada

A raíz del impacto causado por las llamas, una menor de edad que se encontraba al interior de la casa resultó herida. Afortunadamente, fue atendida por el Cuerpo General de Bomberos y personal municipal que llegó hasta la zona para controlar la emergencia.

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Los propietarios de los vehículos siniestrados evitaron dar detalles de lo ocurrido por temor; sin embargo, señalaron a Panamericana que venían recibiendo una serie de amenazas desde días atrás. Las autoridades no descartan que se trate de un caso de extorsión o una represalia ligada a préstamos bajo la modalidad del 'gota a gota', dado que la familia agraviada accedió en algún momento a dicho tipo de acuerdos informales.

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Antecedentes en el lugar

Cabe indicar que el hecho se registró a pocas cuadras de la avenida Mariano Pastor Sevilla, donde en los últimos días se reportaron dos ataques contra buses de transporte público. Uno de ellos dejó calcinada una unidad de la empresa Real Star, puesto que los delincuentes lanzaron un artefacto explosivo cuando se encontraba estacionada en el cruce con la avenida María Reiche.

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