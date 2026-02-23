Estudiantes de la UNMSM ganan oro en hackathon con diseño de bacteria que descontamina aguas con plomo

El proyecto obtuvo el primer lugar general en la categoría Universidades y dos menciones especiales: “Mejor ensamblaje genético” y “Mejor proyecto de biomateriales”. | Foto: composición LR/ Andina

El proyecto obtuvo el primer lugar general en la categoría Universidades y dos menciones especiales: “Mejor ensamblaje genético” y “Mejor proyecto de biomateriales”. | Foto: composición LR/ Andina

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) vuelve a poner su nombre en alto tras obtener la medalla de oro en la sexta edición del hackathon internacional Synbio Bootcamp. El reconocimiento llegó luego de una exigente competencia académica que reunió a decenas de equipos de distintos países en el campo de la biología sintética.

Cuatro estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Decana de América se llevaron el galardón gracias a un sistema cinético diseñado para captar y remover plomo de aguas contaminadas en fuentes fluviales, problemática ambiental que afecta a diversas regiones del Perú y a otros países.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI SE QUEDA SIN 'CUCO' COMUNISTA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

El equipo estuvo conformado por Marko Aurelio Zapata Roca, Valery Lucero Velásquez Torres y Rodrigo Alfredo Puertas Valdeiglesias, estudiantes de la Escuela Profesional de Genética y Biotecnología e integrantes de la Comunidad de Biología Sintética (CBS-UNMSM), junto con Marina Liseth Gargate Motta, también estudiante de la misma escuela.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Además de la medalla de oro, el proyecto obtuvo el primer lugar general en la categoría Universidades y 2 menciones especiales: “Mejor ensamblaje genético” y “Mejor proyecto de biomateriales”. Estos reconocimientos valoraron la solidez científica de la propuesta y su enfoque aplicado a un problema ambiental concreto.

Cuatro estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Decana de América lograron llevarse el galardón. Foto: Andina

Bacteria modificada permite detectar y capturar plomo en el agua

La iniciativa se basó en el diseño de una bacteria genéticamente modificada capaz de expresar proteínas que se adhieren al plomo. Este microorganismo cumple una doble función: actúa como biosensor al detectar la presencia del metal pesado y, al mismo tiempo, facilita su captura para permitir la filtración del agua contaminada.

Marko Aurelio Zapata Roca, líder del equipo y estudiante del 10 ciclo, explicó que el sistema permite identificar visualmente la contaminación. “Nuestro proyecto consistió en el desarrollo de un sensor biológico capaz de detectar niveles de plomo en aguas contaminadas. El sistema se distingue por un cambio de color: azul cuando no hay presencia de plomo y rojo cuando lo detecta. En ese momento, también se activa una proteína que atrapa el metal pesado”, detalló.

Synbio Bootcamp impulsa innovación científica en Latinoamérica

El Synbio Bootcamp es un evento impulsado por organizaciones como iGEM Panamá, la iGEM Community y The Bridge Biofoundry, con el respaldo de redes como Synbio LATAM y Allbiotech. Según la docente Nadia Vera Munárriz, de la Facultad de Ciencias Biológicas, este tipo de espacios promueve la divulgación científica y el desarrollo de soluciones innovadoras adaptadas a las necesidades de cada región.

“Consideramos que este importante logro representa un motivo de orgullo institucional y un excelente ejemplo del alto nivel académico, científico y compromiso social de nuestros estudiantes”, enfatizó.

Los 4 estudiantes coincidieron en que la experiencia resultó intensa, ya que el trabajo se concentró en 3 días continuos. Sin embargo, destacaron que el esfuerzo colectivo permitió alcanzar un resultado que posiciona a la universidad y a la investigación peruana en un escenario internacional.