Ingresó a Ingeniería Biomédica en San Marcos y a Ingeniería de Software en la UNI. | Foto: composición LR/Colegio Saco Oliveros

Ingresó a Ingeniería Biomédica en San Marcos y a Ingeniería de Software en la UNI. | Foto: composición LR/Colegio Saco Oliveros

Ángel Vilca sorprendió al liderar el cómputo general en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tras alcanzar 1717.375 puntos. Este resultado le permitió alcanzar una vacante en Ingeniería Biomédica y posicionarse como uno de los ingresantes más destacados del proceso, lo que evidencia un alto nivel desde temprana edad.

Semanas antes, también encabezó el ranking del examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería, con 1692 puntos, asegurando su ingreso a Ingeniería de Software. Asimismo, registró sobresalientes resultados en la Universidad Nacional del Callao y en la Universidad Nacional Agraria La Molina.

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“Recibir esta noticia fue muy gratificante, porque es fruto de muchos años de esfuerzo y dedicación. He aprendido mucho. Haber tenido una buena base teórica me permite sentirme preparado para asumir las exigencias de una universidad como San Marcos”, indicó.

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Último examen de admisión de la UNMSM contó con la participación de 27.735 postulantes. Foto: composición LR

El joven realizó su formación escolar en el colegio Saco Oliveros, en Lince, y argumentó que el apoyo de profesores, tutores y especialistas del área de psicopedagogía fue fundamental.

Joven destaca en exámenes de admisión de universidades peruanas con altos puntajes. Foto: Andina

Según su familia, Ángel Vilca demostró habilidades poco comunes desde muy pequeño. Recordaron que, a los tres años, aprendió el abecedario en tan solo dos días. “Es un joven dedicado, noble y un excelente hijo, que ha sabido sostener sus metas con esfuerzo y sencillez”, comentó Sharon Caqui, su madre.

En ese sentido, el alumno aclaró que ahora se enfocará en su carrera y brindó un mensaje a quienes continúan preparándose. “Les diría que no tengan miedo de soñar en grande. Si trabajan con disciplina y convicción, pueden alcanzar lo que se propongan”, comentó.

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