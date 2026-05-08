La empresa de caramelos y golosinas sudamericana consolidó una red exportadora que abarca Europa, Asia, África, América y Oceanía. | Composición LR/AFP/Freepik/Arcor

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Una multinacional sudamericana, nacida en 1951 en la localidad de Arroyito, destaca hoy como el primer productor mundial de caramelos duros. Esta potencia industrial genera una fabricación masiva que supera los dos millones de kilos de alimentos por año. Su catálogo integra también galletas, chocolates y diversos agronegocios, sumado a una división de packaging especializada en soluciones de embalaje. Según indica la compañía, su éxito reside en una estructura con integración vertical que asegura el control total desde la materia prima hasta el envase final.

Este gigante sudamericano ostenta el título de principal exportador de golosinas en Argentina, Chile y Perú, con operaciones comerciales activas en más de 120 naciones. Gracias a ese despliegue, la firma se ubica entre los conglomerados alimentarios latinoamericanos con mayor proyección internacional. Su modelo de negocio garantiza la distribución eficiente de insumos estratégicos en todo el planeta. La organización mantiene un flujo constante hacia mercados internacionales, con una presencia regional respaldada por décadas de trayectoria y solidez financiera.

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¿Qué nación sudamericana lidera la fabricación global de golosinas?

Argentina encabeza el mercado internacional de confitería mediante el Grupo Arcor, una entidad que surgió el 5 de julio de 1951. Fulvio Salvador Pagani, junto con varios socios, sentó las bases de este proyecto en Arroyito, Córdoba. Según los registros históricos de la firma, esas palabras habrían sido clave para el nombre de la marca, pues combina sus primeras letras.

Durante los años sesenta, la organización impulsó su presencia en el extranjero, mientras que en la década posterior consolidó un modelo de autoabastecimiento. Esa visión permitió la creación de centros dedicados a producir insumos esenciales, como papel y envases, para resguardar su autonomía productiva.

Actualmente, la corporación gestiona 49 complejos fabriles distribuidos entre África y América Latina, donde brinda empleo a una plantilla superior a 20.000 trabajadores. La multinacional destaca también por su presencia en el sector del cartón corrugado. Firmas subsidiarias como Cartocor y Converflex fortalecen esta estructura y posicionan al país austral como un referente en la industria de alimentos y empaques.

¿Cómo Arcor potencia su exportación mundial desde la planta de Chancay?

La empresa consolidó una red exportadora que abarca Europa, Asia, África, América y Oceanía. Esta expansión internacional requiere una logística masiva que, de acuerdo con reportes de la firma, conlleva un despliegue "equivalente a dar más de mil vueltas alrededor del planeta cada año con sus productos". Tal presencia posiciona a la marca como un referente del sector alimentario a escala global, gracias a una cadena de suministros que cruza fronteras de forma ininterrumpida.

Perú representa un enclave fundamental para el crecimiento corporativo de la organización. Desde 1996, el centro de producción ubicado en Huaral fabrica una amplia gama de dulces, confites y tabletas que atiende la demanda del mercado nacional. Al establecerse en Lima, la entidad fortaleció su rol de proveedor principal dentro del bloque andino, lo que garantiza una disponibilidad constante de productos en las góndolas locales.

Esta infraestructura estratégica funciona como un motor comercial para toda Latinoamérica. Al operar desde este punto geográfico, la multinacional optimiza el abastecimiento hacia otros destinos regionales, lo que facilita el éxito de sus etiquetas en el extranjero. Así, la sede de Chancay trasciende el consumo interno para transformarse en una plataforma de exportación competitiva que conecta el talento manufacturero con múltiples naciones.