HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
EN VIVO

JEE rechaza pedidos de nulidad de Rafael López Aliaga | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Roberto Sánchez a un paso del juicio oral por presunta falsa declaración ante la ONPE

El Poder Judicial evaluará este 27 de mayo si el candidato presidencial de Juntos por el Perú pasa a juicio oral por presuntas irregularidades en el financiamiento partidario y la entrega de información falsa al organismo electoral.

El Poder Judicial definirá este 27 de mayo el futuro judicial de Roberto Sánchez por el caso de aportes partidarios. Créditos: Marco Cotrina / URPI-LR.
El Poder Judicial definirá este 27 de mayo el futuro judicial de Roberto Sánchez por el caso de aportes partidarios. Créditos: Marco Cotrina / URPI-LR.
Escuchar
Resumen
Compartir

El congresista y candidato presidencial Roberto Sánchez se encuentra a un paso del juicio oral por el presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo ante la ONPE, según un reportaje de 'Cuarto Poder'. La Fiscalía sostiene que el también exministro habría presentado reportes con información inexacta sobre los aportes de campaña de Juntos por el Perú durante los procesos electorales de 2018 y 2020.

Únete a nuestro canal de política y economía

La investigación fiscal apunta a que parte del dinero destinado a actividades partidarias no ingresó a las cuentas oficiales de la agrupación política. De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, más de S/204.000 fueron depositados en la cuenta bancaria de William Sánchez Palomino, hermano del candidato presidencial. El reportaje indica que una parte de esos fondos también terminó en cuentas personales del propio legislador.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO CONTRA DELIA ESPINOZA Y ¿HABRÁ INDULTO? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Del escritorio a la curul: 15 trabajadores del Congreso serán senadores y diputados de Fuerza Popular

lr.pe

El dominical reveló, además, que la Fiscalía detectó presuntas inconsistencias en la declaración de aportes no monetarios valorizados en S/27.400. Dicho monto correspondía al supuesto préstamo de un local para actividades partidarias en 2020. Sin embargo, la persona consignada como aportante declaró ante las autoridades que nunca cedió el inmueble para la campaña política.

Otro de los cuestionamientos contra el líder de Juntos por el Perú corresponde a las sanciones impuestas por la ONPE. El organismo electoral ratificó recientemente una multa de S/88.000 contra el partido debido a la presentación de recibos sin las firmas de los presuntos donantes. A ello se suma el incremento patrimonial de Roberto Sánchez, quien pasó de declarar S/14.000 en 2021 a más de S/500.000 en 2025, según sus declaraciones juradas.

PUEDES VER: Corte Suprema advierte que la independencia judicial está en riesgo

lr.pe

Fiscalía acusa a Roberto Sánchez de ocultar aportes y presentar información falsa ante la ONPE

El Poder Judicial programó para el próximo 27 de mayo una audiencia virtual para evaluar el nuevo auto de enjuiciamiento contra Roberto Sánchez. En esa sesión, el juzgado determinará si el caso avanza oficialmente a juicio oral. La Fiscalía busca que el proceso entre a la etapa final para debatir las pruebas reunidas durante la investigación.

El caso se originó hace seis años tras las observaciones realizadas sobre los reportes financieros de Juntos por el Perú ante la ONPE. Las pesquisas fiscales señalan que el partido habría declarado aportes de campaña por S/0 pese a que sí existieron movimientos económicos relacionados con actividades políticas y recaudación de fondos.

Durante el reportaje emitido por Cuarto Poder, el candidato presidencial evitó responder preguntas sobre el origen del dinero que ingresó a sus cuentas personales. Un exdirigente de la agrupación, identificado como Leandro Cerna, afirmó además que nunca existió transparencia sobre los recursos obtenidos a nivel nacional por el partido político.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarían a segunda vuelta con resultados ONPE al 99,562%

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarían a segunda vuelta con resultados ONPE al 99,562%

LEER MÁS
ONPE al 99,549% de votos contabilizados: Roberto Sánchez se perfila como ganador en 11 regiones del Perú

ONPE al 99,549% de votos contabilizados: Roberto Sánchez se perfila como ganador en 11 regiones del Perú

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo es la segunda vuelta de las presidenciales en Perú?

Elecciones 2026: ¿Cuándo es la segunda vuelta de las presidenciales en Perú?

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Del escritorio a la curul: 15 trabajadores del Congreso serán senadores y diputados de Fuerza Popular

Del escritorio a la curul: 15 trabajadores del Congreso serán senadores y diputados de Fuerza Popular

LEER MÁS
Corte Suprema advierte que la independencia judicial está en riesgo

Corte Suprema advierte que la independencia judicial está en riesgo

LEER MÁS
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarían a segunda vuelta con resultados ONPE al 99,562%

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarían a segunda vuelta con resultados ONPE al 99,562%

LEER MÁS
Militares y policías se enfrentan por el control de la minería ilegal en Pataz

Militares y policías se enfrentan por el control de la minería ilegal en Pataz

LEER MÁS
Delia Espinoza tras inhabilitación del Congreso: "No se dan cuenta de que se van a ir tarde o temprano’”

Delia Espinoza tras inhabilitación del Congreso: "No se dan cuenta de que se van a ir tarde o temprano’”

LEER MÁS
Mujeres que protegen la Amazonía pese a las amenazas

Mujeres que protegen la Amazonía pese a las amenazas

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025