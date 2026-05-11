Roberto Sánchez a un paso del juicio oral por presunta falsa declaración ante la ONPE

El Poder Judicial definirá este 27 de mayo el futuro judicial de Roberto Sánchez por el caso de aportes partidarios. Créditos: Marco Cotrina / URPI-LR.

El Poder Judicial definirá este 27 de mayo el futuro judicial de Roberto Sánchez por el caso de aportes partidarios. Créditos: Marco Cotrina / URPI-LR.

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El congresista y candidato presidencial Roberto Sánchez se encuentra a un paso del juicio oral por el presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo ante la ONPE, según un reportaje de 'Cuarto Poder'. La Fiscalía sostiene que el también exministro habría presentado reportes con información inexacta sobre los aportes de campaña de Juntos por el Perú durante los procesos electorales de 2018 y 2020.

La investigación fiscal apunta a que parte del dinero destinado a actividades partidarias no ingresó a las cuentas oficiales de la agrupación política. De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, más de S/204.000 fueron depositados en la cuenta bancaria de William Sánchez Palomino, hermano del candidato presidencial. El reportaje indica que una parte de esos fondos también terminó en cuentas personales del propio legislador.

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El dominical reveló, además, que la Fiscalía detectó presuntas inconsistencias en la declaración de aportes no monetarios valorizados en S/27.400. Dicho monto correspondía al supuesto préstamo de un local para actividades partidarias en 2020. Sin embargo, la persona consignada como aportante declaró ante las autoridades que nunca cedió el inmueble para la campaña política.

Otro de los cuestionamientos contra el líder de Juntos por el Perú corresponde a las sanciones impuestas por la ONPE. El organismo electoral ratificó recientemente una multa de S/88.000 contra el partido debido a la presentación de recibos sin las firmas de los presuntos donantes. A ello se suma el incremento patrimonial de Roberto Sánchez, quien pasó de declarar S/14.000 en 2021 a más de S/500.000 en 2025, según sus declaraciones juradas.

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Fiscalía acusa a Roberto Sánchez de ocultar aportes y presentar información falsa ante la ONPE

El Poder Judicial programó para el próximo 27 de mayo una audiencia virtual para evaluar el nuevo auto de enjuiciamiento contra Roberto Sánchez. En esa sesión, el juzgado determinará si el caso avanza oficialmente a juicio oral. La Fiscalía busca que el proceso entre a la etapa final para debatir las pruebas reunidas durante la investigación.

El caso se originó hace seis años tras las observaciones realizadas sobre los reportes financieros de Juntos por el Perú ante la ONPE. Las pesquisas fiscales señalan que el partido habría declarado aportes de campaña por S/0 pese a que sí existieron movimientos económicos relacionados con actividades políticas y recaudación de fondos.

Durante el reportaje emitido por Cuarto Poder, el candidato presidencial evitó responder preguntas sobre el origen del dinero que ingresó a sus cuentas personales. Un exdirigente de la agrupación, identificado como Leandro Cerna, afirmó además que nunca existió transparencia sobre los recursos obtenidos a nivel nacional por el partido político.