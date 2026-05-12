Guillermo Bermejo reaparece y pide al Poder Judicial suspender su condena: "Soy inocente (...) siempre he dado la cara"

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El excongresista Guillermo Bermejo reapareció durante la audiencia del Poder Judicial para solicitar que se anule su sentencia mientras la Corte Suprema resuelve su apelación. Bermejo, quien fue sentenciado a 15 años de prisión por afiliación terrorista, afirmó que es inocente y que siempre "ha dado la cara" en el proceso judicial.

“Yo soy inocente y confío en Dios, y que en la (Corte) Suprema esta situación se va a revertir. Si alguien está sumamente interesado en que todo esto se resuelva, señor magistrado, soy yo. No es un tema de solamente la sentencia a favor o en contra; es un tema de mi honor. Como político que he sido durante 30 años, siempre he dado la cara y ese va a ser mi compromiso”, declaró Bermejo y resaltó que el Poder Judicial reconoció en su sentencia que le dieron una pena baja por participar en las audiencias del juicio.

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En esa misma línea, el exparlamentario contó que, cuando se enteró del inicio del juicio, se encontraba en calidad de refugiado y protegido por las Naciones Unidas. En ese contexto, narró, decidió volver al Perú en coordinación con el consulado peruano y la PNP, a pesar de que la ONU le "rogó" que no retornara al país.

"Yo no sé cuántos casos conocen ustedes donde una persona acusada de delitos como estos retorne al país para sufrir la cacería como sufrí yo durante 4 meses y medio solamente por el hecho de querer resolver esta situación del juicio que me tenía dejado en mi patria", expresó.

Por otro lado, Bermejo aseguró que sufrió tortura psicológica y física y que, por esa razón, le otorgaron refugio en la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas.

Guillermo Bermejo califica como "ejemplar" su actuación en el juicio

En otro momento de su intervención, Bermejo consideró que su actuación en el juicio oral fue "ejemplar" y que su compromiso con la justicia "es evidente". Sustentó que, mientras ejercía como congresista, no utilizó su poder para evadir la justicia.

En tanto, Bermejo mencionó que el día de la lectura de sentencia en su contra, acudió a la sede del Poder Judicial "puntual" y no pidió reprogramar la sesión. Según indicó, cuando se trata de una lectura de sentencia, se tiene como "costumbre" que sea una sentencia condenatoria.

"Les pido esta oportunidad a ustedes para poder resarcir, que la justicia pueda resarcir esto que yo considero injusto. Que Dios los bendiga a todos esta mañana. Muchas gracias", agregó.