Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez pide al Congreso aprobar nueva Ley Orgánica del Ministerio Público

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En la ceremonia por el 45.° aniversario de creación institucional, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, reclamó al Congreso que apruebe la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público. “Esperemos que sea aprobado. Si ello sucede, creo que facilitará enormemente la reforma institucional y la superación de múltiples problemas que tenemos. Es una ley que la ciudadanía espera con anhelo”, indicó Gálvez.

Anotó que en la nueva LOMP se rediseña la investigación del delito. “Hemos estado investigando a las personas, pero no a sus patrimonios. Por ello, debemos complementar la manera tradicional de investigación del delito con la recuperación de los activos generados a partir del delito. Es decir, una investigación patrimonial. Si logramos ello, esa será la manera disuasoria más efectiva contra la delincuencia”, subrayó Gálvez Villegas.

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Policía se opone

En Comunicado, Ministerio del Interior expresó su oposición a nueva Ley Orgánica del Ministerio Público

El debate y la aprobación del proyecto de nueva Ley Orgánica del Ministerio Público estaban previstos para realizarse este martes, 12 de mayo, en la Comisión de Constitución y Reglamento, que preside el congresista Arturo Alegría García, de la bancada de Fuerza Popular.

Sin embargo, pasó a cuarto intermedio para su revisión, luego de que surgieran voces discrepantes. Una de ellas fue la del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, a través de un comunicado.

A través de un comunicado público, el Ministerio del Interior expresó que el proyecto de Ley Orgánica del MP “resulta lesivo en la medida que pretende retirar a la PNP la facultad de realizar investigaciones preliminares”. Asimismo, dice, “se ha identificado que diversas disposiciones del referido proyecto buscan otorgar al Ministerio Público competencias en materia de investigación preliminar, prevención del delito, inteligencia y criminalística, funciones que de acuerdo con la Constitución y el marco legal vigente, corresponden de manera exclusiva a la PNP”.

“Advertimos que la creación de estructuras paralelas de investigación y ciencias forenses, así como la asignación de funciones preventivas al Ministerio Público generaría una duplicidad de gasto público”, subraya el comunicado.

Debate en el Congreso

Comisión de Constitución del Congreso debatió el proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público

Durante la sustentación del proyecto de ley, el congresista Wilson Soto (bancada AP) sostuvo la necesidad de actualizar una norma vigente desde hace más de cuatro décadas, por lo que resulta desfasada. La congresista Gladys Echaíz solicitó mayores precisiones sobre la facultad disciplinaria de la institución y otros aspectos del texto. Por ello, pidió que la propuesta sea evaluada con mayor detalle en nuevas sesiones.

En tanto, la congresista Ruth Luque cuestionó la propuesta de organización interna del Ministerio Público y el mecanismo de elección del fiscal de la Nación. Además, afirmó que la Junta de Fiscales le remitió un documento con 26 observaciones que, según señaló, no fueron incorporadas en el texto del predictamen. En ese sentido, pidió ampliar el debate sobre los más de 150 artículos que contiene la propuesta.

“La iniciativa representa una reforma necesaria y responsable para fortalecer el Ministerio Público frente a los desafíos actuales del país”, sostuvo la congresista Maricarmen Alva. Por su parte, el congresista Alfredo Azurín, de Somos Perú, planteó que la reforma también debía considerar un mayor fortalecimiento de la Policía Nacional. Sostuvo que la PNP viene reclamando desde hace cinco años mayores atribuciones. Así, el presidente de la comisión, Arturo Alegría, solicitó que el debate pase a cuarto intermedio para recoger los aportes de los legisladores y pidió a los integrantes del grupo de trabajo que remitan nuevas propuestas de modificación al texto.

Aniversario del Ministerio Público

Ceremonia por el 45 aniversario del Ministerio Público

El Ministerio Público realizó este martes una ceremonia por el 45.° aniversario de creación de la institución, en 1981. De esa misma época data la Ley Orgánica que se quiere actualizar en el Congreso. En su discurso, el fiscal Tomás Gálvez enfatizó las bondades de la nueva Ley Orgánica y los cambios para el desarrollo del trabajo fiscal que introduciría la nueva norma.

Otro tema que busca normar es la elección del nuevo fiscal de la Nación de manera imprevista, fuera de las rotaciones normales de la institución, al establecer un plazo entre el momento del cese y la elección por parte de la Junta de Fiscales Supremos. También se establece el voto dirimente del fiscal de la Nación cuando en la Junta de Fiscales Supremos se produzcan varias votaciones con empates sucesivos que traben la decisión.