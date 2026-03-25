Candidato a diputado del partido Fe en el Perú es asesinado
Sociedad

Reniec habilita atención especial este fin de semana: conoce qué sedes estarán abiertas en Lima y otras regiones

Funcionarán más de 30 agencias con el objetivo de que ciudadanos recojan su Documento Nacional de Identidad, requisito indispensable para poder votar.

Reniec informa horarios de atención para entrega de DNI. | Foto: composición LR/Reniec

Ante la cercanía de las Elecciones Generales 2026 y la demanda de usuarios, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que atenderá también los fines de semana. En ese marco, este sábado 28 y domingo 29 de marzo se dará prioridad a la entrega de los DNI que ya fueron tramitados.

Quienes realizaron el trámite, ya sea de manera presencial o virtual, deben revisar si su documento está listo para recogerlo a través del enlace habilitado. Asimismo, la institución informó que este proceso involucra a una población electoral de 27.356.578 peruanos dentro y fuera del país, de los cuales 13.795.688 son mujeres (50,4%) y 13.560.890 (49,6%) son hombres.

La mayor concentración de electores está entre los jóvenes de 18 a 29 años (6.893.252 ciudadanos). Foto: composición LR

¿Cuáles serán las oficinas abiertas?

Varios centros en Lima, Arequipa, Cajamarca, Áncash y otras provincias estarán abiertos desde las 8.15 a. m. hasta la 1.45 p. m. Revisa la lista:

Sábado 28 de marzo

  • Oficina registral (OR) Hospital Regional Lambayeque (Lambayeque)
  • Punto de atención permanente (PAP) Lambayeque (Lambayeque)
  • PAP Ferreñafe (Lambayeque)
  • OR Chiclayo (Lambayeque)
  • OR José Leonardo Ortiz (Lambayeque)
  • OR Tumbes (Tumbes)
  • Agencia (AG) Chulucanas (Piura)
  • OR Piura (Piura)
  • AG Talara (Piura)
  • OR Chota (Cajamarca)
  • OR Trujillo II (La Libertad)
  • PAP San Pablo (La Libertad)
  • OR Alto Trujillo (La Libertad)
  • PAP Ascope (La Libertad)
  • OR Trujillo (La Libertad)
  • OR El Porvenir (La Libertad)
  • OR Cajamarca (Cajamarca)
  • Oficina registral auxiliar (ORA) de Apoyo Cajabamba (Cajamarca)
  • ORA San Marcos (Cajamarca)
  • OR Parcony (La Libertad)
  • OR Tarapoto (San Martín)
  • OR Iquitos (Loreto)
  • AG Nuevo Chimbote (Áncash)
  • PAP Carhuaz (Áncash)
  • OR Santa (Áncash)
  • OR Huancayo (Junín)
  • PAP Pichanaki (Junín)
  • Mejor Atención al Ciudadano (MAC) Junín
  • OR Huamanga (Ayacucho)
  • OR Arequipa (Arequipa)
  • OR Tacna (Tacna)
  • OR Cusco (Cusco)
  • OR Tambopata (Cusco)
  • OR Independencia (Lima)
  • OR Miraflores (Lima)
  • OR Lima (Lima)
  • OR Chosica (Lima)
  • OR Santa Anita (Lima)
  • OR Barranca (Lima)
  • AG Huacho (Lima)
  • OR San Juan de Lurigancho (Lima)
  • OR Ancash (Lima)
  • OR San Borja (Lima)
  • OR Jesús María (Lima)
  • OR Puente Piedra (Lima)
  • OR San Martín de Porres (Lima)
  • OR Lurín (Lima)
  • OR Cieneguilla (Lima)
  • OR Callao (Lima)
  • OR San Juan de Miraflores (Lima)
  • AG Huaral (Lima)
  • AG Matucana (Lima)
  • MAC Ventanilla (Lima)
  • MAC Lima Norte (Lima)
  • MAC Callao (Lima)
  • OR Quilca (Lima)
  • OR Villa El Salvador (Lima)
  • Agencia San Román (Puno)
  • OR Ica (Ica)
  • Agencia Chincha (Ica)
  • Agencia Pisco (Ica)
  • Agencia Nasca (Ica)
  • PAP Parcona (Ica)
  • PAP Paucarsara (Ayacucho)
  • PAP Marcona (Ica)
  • OR Pucallpa (Ucayali)
  • OR Huancavelica (Huancavelica)
  • MAC Huánuco (Huánuco)
  • OR Huánuco (Huánuco)
  • OR Pasco (Pasco)
  • OR Jaén (Cajamarca)
  • OR Chachapoyas (Amazonas).

PUEDES VER: Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región

lr.pe

Domingo 29 de marzo

  • OR Piura (Piura)
  • OR Trujillo II (La Libertad)
  • PAP San Pablo (La Libertad)
  • PAP. Santiago de Chuco (La Libertad)
  • OR Trujillo (Cajamarca)
  • OR El Porvenir (Cajamarca)
  • OR Cajamarca (Cajamarca)
  • OR Tarapoto (San Martín)
  • OR Iquitos (Loreto)
  • AG Nuevo Chimbote (Áncash)
  • PAP Carhuaz (Áncash)
  • OR Santa (Áncash)
  • OR Huancayo (Junín)
  • OR Huamanga (Ayacucho)
  • OR Arequipa (Arequipa)
  • OR Tacna (Tacna)
  • OR Independencia (Lima)
  • OR Miraflores (Lima)
  • OR Jesús María (Lima)
  • OR San Borja (Lima)
  • OR Santa Anita (Lima)
  • OR Cercado de Lima (Lima)
  • OR San Martín de Porres (Lima)
  • OR San Juan de Miraflores (Lima)
  • OR San Juan de Lurigancho (Lima)
  • OR Puente Piedra (Lima)
  • OR Ica (Ica)
  • OR Pucallpa (Ucayali)
  • MAC Huánuco (Huánuco)
  • OR Huánuco (Huánuco)
  • OR Pasco (Pasco)
  • OR Jaén (Cajamarca)
  • OR Chachapoyas (Amazonas).

Notas relacionadas
DNI electrónico a S/30: ¿hasta qué mes está vigente la campaña de Reniec con precio especial?

DNI electrónico a S/30: ¿hasta qué mes está vigente la campaña de Reniec con precio especial?

LEER MÁS
Cae presunto líder de 'Los Mexicanos' en El Agustino: banda criminal extorsionaba a transportistas con supuestas fichas Reniec

Cae presunto líder de 'Los Mexicanos' en El Agustino: banda criminal extorsionaba a transportistas con supuestas fichas Reniec

LEER MÁS
Reniec habilita sedes este DOMINGO 22 para atender a ciudadanos en Lima, Cajamarca, Arequipa y otras regiones

Reniec habilita sedes este DOMINGO 22 para atender a ciudadanos en Lima, Cajamarca, Arequipa y otras regiones

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
ATU multa a conductora con S/16.500 por realizar taxi informal en Lurín

ATU multa a conductora con S/16.500 por realizar taxi informal en Lurín

LEER MÁS
Abaten a delincuente que intentó asaltar una concesionaria de autos de alta gama en Surco

Abaten a delincuente que intentó asaltar una concesionaria de autos de alta gama en Surco

LEER MÁS
11 distritos de Lima no tendrán luz hasta por 10 horas: Pluz Energía Perú anuncia corte del servicio este martes 24 de marzo

11 distritos de Lima no tendrán luz hasta por 10 horas: Pluz Energía Perú anuncia corte del servicio este martes 24 de marzo

LEER MÁS
Fatal siniestro en Vía de Evitamiento ocasiona intenso tráfico en la Panamericana Norte

Fatal siniestro en Vía de Evitamiento ocasiona intenso tráfico en la Panamericana Norte

LEER MÁS
Chofer de Real Star es asesinado en Comas en bus lleno de pasajeros: empresa denunció extorsión

Chofer de Real Star es asesinado en Comas en bus lleno de pasajeros: empresa denunció extorsión

LEER MÁS
Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región

Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Katty García no descarta entrar a 'La granja VIP' tras rumores de que Shirley Arica le hizo brujería a su expareja Diego Chavarri: "Van a ver sorpresas"

Científicos indios consiguen convertir cáscaras de naranja en objeto clave para baterías de hospitales y bancos ante apagones

¿A qué hora juega Universitario vs Regatas HOY por el extra game en la Liga Peruana de Vóley?

Sociedad

Policía de Perú y Ecuador incauta más de 1,5 toneladas de marihuana valorizadas en 3 millones de dólares: estaban ocultas en vigas

Extorsionadores exigen S/10.000 a directora de colegio público de SMP y obligan a suspender las clases presenciales

11 distritos de Lima no tendrán luz hasta por 10 horas: Pluz Energía Perú anuncia corte del servicio este martes 24 de marzo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Debate presidencial 2026 EN VIVO HOY, miércoles 25 de marzo: Keiko Fujimori, Jorge Nieto y otros 10 candidatos se confrontarán en la tercera fecha

Hoy Keiko Fujimori vs. Jorge Nieto en debate presidencial: horarios y dónde ver desde el CCL

RMP sobre el segundo debate: ¡Qué aburrido! Se mandaron con el populismo penal más espantoso

