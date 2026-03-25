Reniec habilita atención especial este fin de semana: conoce qué sedes estarán abiertas en Lima y otras regiones
Funcionarán más de 30 agencias con el objetivo de que ciudadanos recojan su Documento Nacional de Identidad, requisito indispensable para poder votar.
Ante la cercanía de las Elecciones Generales 2026 y la demanda de usuarios, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que atenderá también los fines de semana. En ese marco, este sábado 28 y domingo 29 de marzo se dará prioridad a la entrega de los DNI que ya fueron tramitados.
Quienes realizaron el trámite, ya sea de manera presencial o virtual, deben revisar si su documento está listo para recogerlo a través del enlace habilitado. Asimismo, la institución informó que este proceso involucra a una población electoral de 27.356.578 peruanos dentro y fuera del país, de los cuales 13.795.688 son mujeres (50,4%) y 13.560.890 (49,6%) son hombres.
TE RECOMENDAMOS
La mayor concentración de electores está entre los jóvenes de 18 a 29 años (6.893.252 ciudadanos).
¿Cuáles serán las oficinas abiertas?
Varios centros en Lima, Arequipa, Cajamarca, Áncash y otras provincias estarán abiertos desde las 8.15 a. m. hasta la 1.45 p. m. Revisa la lista:
Sábado 28 de marzo
- Oficina registral (OR) Hospital Regional Lambayeque (Lambayeque)
- Punto de atención permanente (PAP) Lambayeque (Lambayeque)
- PAP Ferreñafe (Lambayeque)
- OR Chiclayo (Lambayeque)
- OR José Leonardo Ortiz (Lambayeque)
- OR Tumbes (Tumbes)
- Agencia (AG) Chulucanas (Piura)
- OR Piura (Piura)
- AG Talara (Piura)
- OR Chota (Cajamarca)
- OR Trujillo II (La Libertad)
- PAP San Pablo (La Libertad)
- OR Alto Trujillo (La Libertad)
- PAP Ascope (La Libertad)
- OR Trujillo (La Libertad)
- OR El Porvenir (La Libertad)
- OR Cajamarca (Cajamarca)
- Oficina registral auxiliar (ORA) de Apoyo Cajabamba (Cajamarca)
- ORA San Marcos (Cajamarca)
- OR Parcony (La Libertad)
- OR Tarapoto (San Martín)
- OR Iquitos (Loreto)
- AG Nuevo Chimbote (Áncash)
- PAP Carhuaz (Áncash)
- OR Santa (Áncash)
- OR Huancayo (Junín)
- PAP Pichanaki (Junín)
- Mejor Atención al Ciudadano (MAC) Junín
- OR Huamanga (Ayacucho)
- OR Arequipa (Arequipa)
- OR Tacna (Tacna)
- OR Cusco (Cusco)
- OR Tambopata (Cusco)
- OR Independencia (Lima)
- OR Miraflores (Lima)
- OR Lima (Lima)
- OR Chosica (Lima)
- OR Santa Anita (Lima)
- OR Barranca (Lima)
- AG Huacho (Lima)
- OR San Juan de Lurigancho (Lima)
- OR Ancash (Lima)
- OR San Borja (Lima)
- OR Jesús María (Lima)
- OR Puente Piedra (Lima)
- OR San Martín de Porres (Lima)
- OR Lurín (Lima)
- OR Cieneguilla (Lima)
- OR Callao (Lima)
- OR San Juan de Miraflores (Lima)
- AG Huaral (Lima)
- AG Matucana (Lima)
- MAC Ventanilla (Lima)
- MAC Lima Norte (Lima)
- MAC Callao (Lima)
- OR Quilca (Lima)
- OR Villa El Salvador (Lima)
- Agencia San Román (Puno)
- OR Ica (Ica)
- Agencia Chincha (Ica)
- Agencia Pisco (Ica)
- Agencia Nasca (Ica)
- PAP Parcona (Ica)
- PAP Paucarsara (Ayacucho)
- PAP Marcona (Ica)
- OR Pucallpa (Ucayali)
- OR Huancavelica (Huancavelica)
- MAC Huánuco (Huánuco)
- OR Huánuco (Huánuco)
- OR Pasco (Pasco)
- OR Jaén (Cajamarca)
- OR Chachapoyas (Amazonas).
Domingo 29 de marzo
- OR Piura (Piura)
- OR Trujillo II (La Libertad)
- PAP San Pablo (La Libertad)
- PAP. Santiago de Chuco (La Libertad)
- OR Trujillo (Cajamarca)
- OR El Porvenir (Cajamarca)
- OR Cajamarca (Cajamarca)
- OR Tarapoto (San Martín)
- OR Iquitos (Loreto)
- AG Nuevo Chimbote (Áncash)
- PAP Carhuaz (Áncash)
- OR Santa (Áncash)
- OR Huancayo (Junín)
- OR Huamanga (Ayacucho)
- OR Arequipa (Arequipa)
- OR Tacna (Tacna)
- OR Independencia (Lima)
- OR Miraflores (Lima)
- OR Jesús María (Lima)
- OR San Borja (Lima)
- OR Santa Anita (Lima)
- OR Cercado de Lima (Lima)
- OR San Martín de Porres (Lima)
- OR San Juan de Miraflores (Lima)
- OR San Juan de Lurigancho (Lima)
- OR Puente Piedra (Lima)
- OR Ica (Ica)
- OR Pucallpa (Ucayali)
- MAC Huánuco (Huánuco)
- OR Huánuco (Huánuco)
- OR Pasco (Pasco)
- OR Jaén (Cajamarca)
- OR Chachapoyas (Amazonas).
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.