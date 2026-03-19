HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Pensión de profesores sube a S/3.500: Congreso aprueba aumento para jubilados y cesantes del CPM

El beneficio será equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual de la primera escala magisterial y alcanza a docentes de distintos regímenes; el Sutep exigió que se aseguren los recursos necesarios para su ejecución efectiva.

Congreso aprueba incremento de pensiones para maestros jubilados de la Carrera Pública Magisterial
Congreso aprueba incremento de pensiones para maestros jubilados de la Carrera Pública Magisterial | Difusión

El Congreso de la República aprobó por insistencia la autógrafa de los proyectos de ley 3864, 4786, 8911 y otros, que dispone el incremento de pensiones de hasta S/3.500,70 para maestros jubilados y cesantes de la Carrera Pública Magisterial (CPM). La norma había sido observada previamente por el Poder Ejecutivo.

La medida fue aprobada con 82 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, y busca garantizar el pago de estas asignaciones en favor de la protección y seguridad social de los docentes retirados del país.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI DEFIENDE A SUS SENTENCIADOS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Bono docente de S/67 se paga en marzo, pero no todos lo cobrarán completo: "Un monto totalmente irrisorio", cuestiona SUTEP

lr.pe

Beneficiarios y alcance de la ley

De acuerdo con la propuesta, los beneficiarios serán los maestros jubilados y cesantes de la Carrera Pública Magisterial, quienes recibirán una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial. El objetivo es asegurar un ingreso adecuado que cubra sus necesidades básicas y les permita un nivel de vida digno.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El alcance del estatuto incluye a docentes de educación básica regular, alternativa, especial y técnico-productiva, comprendidos en los decretos ley 19990 y 20530, la Ley 29944, así como a afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP). El monto será establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en coordinación con el Ministerio de Educación (Minedu).

La finalidad es garantizar que los maestros jubilados y cesantes obtengan una prestación adecuada que les permita cubrir sus necesidades básicas y mantener un nivel de vida digno.

La sustentación del dictamen estuvo a cargo de la vicepresidenta de la Comisión de Economía, Ana Zegarra Saboya (Somos Perú), quien destacó el rol de los docentes en la formación de más de seis millones de estudiantes.

SUTEP exige financiamiento

En declaraciones a La República, el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), Lucio Castro, saludó la aprobación de la medida, pero advirtió que su implementación dependerá de que el Estado garantice su subvención.

"Si no se asegura el presupuesto para esta ley, estamos hablando de una norma que nace muerta", señaló, al remarcar que la preocupación del magisterio es que el Congreso y el Poder Ejecutivo garanticen los recursos necesarios para su aplicación efectiva.

Castro cuestionó que no todas las disposiciones aprobadas cuenten con respaldo presupuestal inmediato, y citó como ejemplo el proyecto de pensiones para policías y militares equivalente al 100% de sus ingresos. También mencionó la bonificación del 30% por preparación de clases, que —según indicó— aún presenta dificultades en su cumplimiento.

"De lo contrario, sería demagogia, engaño, burla", afirmó, al insistir en que toda regla que reconoce derechos debe estar acompañada de recursos que garanticen su ejecución. En esa línea, anunció que el SUTEP convocará a una asamblea nacional para definir acciones de presión y exigir el cumplimiento del financiamiento de la ley.

Notas relacionadas
ONP pagará desde junio a todos los jubilados del Decreto Ley 20530: así será el nuevo proceso

ONP pagará desde junio a todos los jubilados del Decreto Ley 20530: así será el nuevo proceso

LEER MÁS
ONP inicia pago de pensiones a domicilio en Lima del 12 al 21 de marzo: más de 9.800 jubilados recibirán su dinero en casa

ONP inicia pago de pensiones a domicilio en Lima del 12 al 21 de marzo: más de 9.800 jubilados recibirán su dinero en casa

LEER MÁS
Pagos de la ONP se realizan con normalidad este 9 de marzo: revisa si hoy te toca cobrar tu pensión

Pagos de la ONP se realizan con normalidad este 9 de marzo: revisa si hoy te toca cobrar tu pensión

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Minsa confirma 3 fallecidos y 841 casos de contagios a nivel nacional por leptospirosis: "Una enfermedad cíclica"

Minsa confirma 3 fallecidos y 841 casos de contagios a nivel nacional por leptospirosis: "Una enfermedad cíclica"

LEER MÁS
Familia vive dentro de colegio de Ate desde hace 4 años: usan luz y servicios higiénicos del plantel educativo

Familia vive dentro de colegio de Ate desde hace 4 años: usan luz y servicios higiénicos del plantel educativo

LEER MÁS
Estudiante de VES ganó medalla de oro en Olimpiada Mundial de Matemática y logró admisión en prestigiosa universidad de EE. UU.

Estudiante de VES ganó medalla de oro en Olimpiada Mundial de Matemática y logró admisión en prestigiosa universidad de EE. UU.

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La Feria Internacional del Libro de Lima deja Jesús María y se va al Jockey

Cienciano vs FC Cajamarca EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 8 de la Liga 1 2026

Tensión entre Ecuador y Colombia: La intervención de Trump refuerza la "influencia de EE. UU. en América Latina”, según analista

Sociedad

Reniec bajo la lupa por errores en DNI electrónico: detectan documentos sin certificado digital activado

Temblor en Perú HOY, 19 de marzo: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Beca 18-2026: fechas de la segunda fase y lista de institutos superiores para postular

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vaticano cancela audiencia del presidente Balcázar con el Papa León XIV: Gobierno espera ahora nueva fecha

No hay renovación de cuadros: apenas el 6,8% de los candidatos a diputados son jóvenes de 25 a 29 años

Rafael López Aliaga tilda de “mafiosos” a Acuña y Salhuana durante mitin en Madre de Dios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025