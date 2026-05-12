➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este martes 12 de mayo, según Jhan Sandoval

¿Quieres saber qué te deparan los astros este martes 12 de mayo? Revisa el horóscopo de este martes del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!
¿Qué dice el horóscopo de este martes 12 de mayo?
- Aries: Ese cambio que parece arriesgado por considerarse radical será el único camino por el cual cambie tu situación laboral y económica. Lo nuevo que comenzarás te conducirá al éxito profesional.
- Tauro: Ya no esperas nada de ese proyecto que nunca se materializó. Ahora tu mirada estará puesta en algo nuevo y productivo. Es posible que concretes un viaje o mudanza. Vienen cambios favorables.
- Géminis: Enfrentarás un cambió abrupto en tus planes laborales. No permitirás que el estrés ni la presión del momento te domine y evaluarás con calma los pasos a seguir. Todo estará bajo tú control.
- Cáncer: Tendrás que paralizar tus actividades laborales para atender un tema familiar de suma importancia. El tiempo invertido te permitirá resolver cualquier inconveniente y recuperar la calma.
- Leo: Evaluarás con mayor rigurosidad una propuesta que consideraste favorable. Notarás algunos riesgos y decidirás por descartarla. En el amor, decides alejarte de una persona inmadura.
- Virgo: Recibes un dinero que te permitirá atender asuntos familiares que habías postergado. En el amor, cuidado, esa persona es intensa, pero ambivalente y no te brinda seguridad. Toma distancia.
- Libra: Por ganar tiempo pasarías por algo algunos detalles que un compañero o superior advertirá. Evita llamadas de atención y sé riguroso en toda tu gestión. En el amor, expresa lo que sientes.
- Escorpio: Estás aferrándote a lo que tienes y no deseas arriesgarte a nada nuevo. Cuidado, dejarías pasar oportunidades que te permitirán un mayor crecimiento. En el amor, confía en esa persona.
- Sagitario: Te has sentido cansado de la rutina y de la falta de oportunidades, pero tu suerte está por cambiar. Llegará a ti una alternativa que te devolverá la fe en un futuro mejor. Prepárate para lo nuevo.
- Capricornio: Una persona que sabe te ha fallado se siente culpable por la distancia entre los dos y buscará la manera de disculparse. Es el momento de sanar heridas y propiciar la reconciliación. Inténtalo.
- Acuario: Ambicionas mayor crecimiento económico, pero no te arriesgues ni intentes negocios que puedan perjudicarte. Es posible que pongas los ojos en algo que no resultaría favorable. Cuidado.
- Piscis: No te hagas responsable de algo que luego afrontarías con cierta ligereza. Sé consciente de tus tiempos y organízate bien antes de asumir mayores compromisos, sean académicos o laborales.