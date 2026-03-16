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Padres denuncian mala infraestructura en colegio de Villa El Salvador en inicio de clases: "Muchas veces los niños se han accidentado''

Padres de familia advierten que las deficiencias en el entorno del centro educativo y la escasa seguridad en los alrededores representan un riesgo constante para los estudiantes, especialmente en el inicio del año escolar.

Padres de familia revelaron que centro educativo en VES presenta graves daños estructurales.
Padres de familia revelaron que centro educativo en VES presenta graves daños estructurales. | Foto: composición LR/Panamericana TV

El año escolar 2026 en el Perú comenzó este lunes 16 de marzo para millones de estudiantes de instituciones públicas. Sin embargo, en algunos centros educativos el retorno a las aulas estuvo marcado por problemas de infraestructura y cuestionamientos de padres de familia.

Uno de estos casos se registró en el colegio Peruano Suizo, ubicado en la urbanización Pachacámac, en el distrito de Villa El Salvador. En el primer día de clases, diversas deficiencias en las instalaciones del plantel generaron preocupación entre padres de familia que acudieron a dejar a sus hijos.

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La preocupación de los padres de familia por el mal estado del centro educativo

De acuerdo con un reportaje de Panamericana Televisión, el colegio presenta pintura deteriorada en varias áreas, ventanas rotas en algunas aulas y acumulación de basura y desmonte en la parte posterior del recinto. Asimismo, la fachada luce muros desgastados y con pintas, lo que evidencia el estado de abandono de parte de su infraestructura.

Además de las condiciones del local, los padres de familia manifestaron preocupación por la falta de seguridad en los alrededores del colegio durante el inicio de clases.

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Según señalaron, no se observó presencia policial en las inmediaciones del plantel, pese a que la institución se encuentra a pocos metros de la comisaría del sector. Los progenitores indicaron que esta situación genera temor ante posibles robos o accidentes que puedan afectar a los estudiantes.

“Muchas veces ha pasado que los niños se han accidentado o les han robado, pero no hay autoridades”, expresó uno de los padres que acompañó a su hijo en su primer día de clases.

Más de seis millones de escolares retornan a las aulas

Mientras tanto, el ministro de Educación, Erfurt Castillo Vera, informó que más de seis millones de estudiantes de colegios públicos iniciaron el año escolar este 16 de marzo en todo el país.

Para el desarrollo de las clases se habilitaron 53.631 locales escolares correspondientes a la educación básica regular. Asimismo, el Gobierno destinó alrededor de S/295 millones durante el primer bimestre del año para ejecutar trabajos de mantenimiento preventivo en diversas instituciones educativas.

No obstante, situaciones como la del colegio Peruano Suizo evidencian que aún persisten problemas de infraestructura y seguridad en algunos planteles del país, lo que genera preocupación entre padres de familia al inicio del nuevo periodo escolar.

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