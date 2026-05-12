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Sociedad

Tres fallecidos deja choque de miniván con pasajeros contra tráiler en la Panamericana Sur

Entre las víctimas mortales figurarían un padre y su hija, quienes se encontraban de camino a su vivienda. En tanto, al menos ocho personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital de Villa El Salvador.

El accidente ocurrió a la altura del puente Pantanos de Villa y dejó al menos ocho personas heridas. Foto: Composición LR
El accidente ocurrió a la altura del puente Pantanos de Villa y dejó al menos ocho personas heridas. Foto: Composición LR
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Un accidente de tránsito dejó tres personas fallecidas y varios heridos luego de que un miniván que trasladaba pasajeros chocara contra la parte posterior de un tráiler en la Panamericana Sur, a la altura del puente Pantanos de Villa, zona cercana al límite entre Chorrillos y Villa El Salvador.

El accidente ocurrió alrededor de las 10.20 p. m. del lunes 11 de mayo, en dirección hacia el sur, específicamente en el kilómetro 18 de la vía. Tras el fuerte impacto, unidades policiales, bomberos y representantes del Ministerio Público llegaron a la zona para iniciar las diligencias correspondientes.

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Aparatoso accidente en la Panamericana Sur deja tres fallecidos

Según información preliminar, el tráiler estaba estacionado con las luces intermitentes encendidas cuando el miniván impactó violentamente contra la parte posterior del vehículo pesado.

Producto del choque, tres personas perdieron la vida y al menos ocho pasajeros habrían resultado heridos. Entre las víctimas mortales figurarían un padre de familia y su hija, quienes regresaban a su vivienda al momento del accidente.

PUEDES VER: Aparatoso choque entre combi y bus en la Panamericana Sur deja dos muertos y varios heridos en Villa El Salvador

lr.pe

Las autoridades cercaron la zona mientras realizaban el levantamiento de los cuerpos y las diligencias respectivas. En tanto, los heridos fueron trasladados al Hospital de Emergencia de Villa El Salvador, donde permanecen con pronóstico reservado.

Autoridades iniciaron investigaciones tras accidente

En medio de las diligencias por el accidente, RPP informó, citando fuentes policiales, que el conductor del tráiler involucrado habría dado positivo al dosaje etílico.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las posibles responsabilidades del suceso ocurrido en la Panamericana Sur. Mientras tanto, la Policía continúa con las pericias para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el choque.

Segundo accidente con fallecidos se registró en la Panamericana Sur en menos de 24 horas

El accidente ocurrido la noche del lunes 11 de mayo se convirtió en el segundo choque con víctimas mortales reportado en menos de 24 horas en la Panamericana Sur.

Horas antes, durante la madrugada, una combi que cubría la ruta Villa El Salvador-Plaza Norte chocó contra la parte posterior de un bus de transporte público de la empresa ETUL4SA, a la altura del kilómetro 17 de la vía, cerca del paradero Capilla, en Villa El Salvador.

Producto del impacto, dos pasajeros fallecieron y alrededor de 12 personas resultaron heridas. El accidente movilizó varias unidades del Cuerpo General de Bomberos y generó congestión vehicular mientras realizaban las labores de rescate y las diligencias policiales.

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