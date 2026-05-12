Hasta el sábado 16, diversos fenómenos atmosféricos provocarán tormentas en el noreste, centro y sur de México, según SMN. | Foto: SMN/mejorado con IA

Hasta el sábado 16, diversos fenómenos atmosféricos provocarán tormentas en el noreste, centro y sur de México, según SMN. | Foto: SMN/mejorado con IA

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó que durante el miércoles 13 de mayo persistirán condiciones climáticas adversas en diversos estados mexicanos ante la llegada del frente frío número 50 y múltiples canales de baja presión. Según el Pronóstico Extendido a 96 horas, el ingreso de humedad desde tres litorales distintos provocará tormentas intensas en el occidente, centro y sureste de la República.

Esta jornada también afrontará una persistente onda de calor sobre 14 estados, donde los termómetros registrarán picos superiores a los 45 °C en Sinaloa y Durango. Las lluvias llegarán con actividad eléctrica, granizadas y fuertes ráfagas de viento con capacidad de derribar árboles o estructuras publicitarias. Dichas condiciones elevan el riesgo de inundaciones y deslizamientos en regiones vulnerables, por lo que las autoridades instan a la población a tomar precauciones ante los posibles encharcamientos y desastres naturales derivados del temporal.

¿Qué regiones enfrentarán el clima más extremo este 13 de mayo?

El SMN advierte que las lluvias más severas azotarán el suroeste del Estado de México, el oriente de Michoacán, el noroeste de Chiapas y la porción meridional de Tabasco. En estas zonas, la institución prevé acumulados de 50 a 75 milímetros, mientras que urbes como la capital del país, Puebla y Jalisco registrarán aguaceros considerables. Según el reporte oficial, 'las lluvias intensas podrían presentarse con actividad eléctrica y caída de granizo', fenómeno que acompañará a las altas temperaturas en diversas entidades del territorio mexicano.

Lluvias muy fuertes, de 50 a 75 mm: suroeste del Estado de México, este de Michoacán, noroeste de Chiapas y sur de Tabasco. Estas zonas podrían registrar crecida de ríos, escurrimientos y afectaciones en áreas bajas.

suroeste del Estado de México, este de Michoacán, noroeste de Chiapas y sur de Tabasco. Estas zonas podrían registrar crecida de ríos, escurrimientos y afectaciones en áreas bajas. Lluvias fuertes, de 25 a 50 mm: sur y suroeste de Guanajuato; este de Jalisco; Colima; norte, centro y este de Guerrero; Morelos; oeste y sur de Ciudad de México; regiones de Puebla; norte, este y oeste de Oaxaca; así como centro y sur de Veracruz.

sur y suroeste de Guanajuato; este de Jalisco; Colima; norte, centro y este de Guerrero; Morelos; oeste y sur de Ciudad de México; regiones de Puebla; norte, este y oeste de Oaxaca; así como centro y sur de Veracruz. Posible granizo y descargas eléctricas: el SMN indicó que las lluvias fuertes y muy fuertes pueden estar acompañadas por tormentas eléctricas y granizo, principalmente en entidades del centro, occidente, sur y sureste.

el SMN indicó que las lluvias fuertes y muy fuertes pueden estar acompañadas por tormentas eléctricas y granizo, principalmente en entidades del centro, occidente, sur y sureste. Calor extremo superior a 45 °C: noroeste de Durango y centro y sur de Sinaloa tendrán los valores más elevados del país.

noroeste de Durango y centro y sur de Sinaloa tendrán los valores más elevados del país. Temperaturas de 40 a 45 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nayarit, Colima, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nayarit, Colima, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Vientos y oleaje: Veracruz, el istmo y golfo de Tehuantepec tendrán viento de componente norte con ráfagas de 50 a 70 km/h; en esa misma zona se prevé oleaje de 1,5 a 2,5 metros.

¿Qué clima predomina en México del 13 al 16 de mayo?

El SMN pronostica que el frente frío 50 perderá fuerza sobre el Golfo de México este jueves 14. Pese a ello, un canal de baja presión y la humedad ambiental generarán lluvias intensas en el norte de Chiapas, la zona sureste y la península de Yucatán. Las autoridades vigilan estas condiciones ante el posible aumento del nivel de los ríos por los chubascos constantes.

Hacia el cierre del periodo, entre el viernes 15 y el sábado 16, diversos fenómenos atmosféricos provocarán tormentas en el noreste, centro y sur del territorio. El reporte oficial alerta que estas lluvias “podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo”.

Paralelamente, una circulación anticiclónica elevará los termómetros de forma drástica en gran parte de la República Mexicana. Para el 16 de mayo, los estados de Sonora, Guerrero, Michoacán y Campeche, entre otros, registrarán valores de 40 a 45 °C. Esta ola de calor afectará principalmente al occidente y a las regiones fronterizas, por lo que se recomienda extremar precauciones ante las altas temperaturas.