Una de las universidades más costosas del país actualizó su escala de pensiones: será válida a partir del 2027

La PUCP implementará un nuevo sistema de pensiones universitarias desde el ciclo académico 2027-I, que afectará solo a nuevos ingresantes. | Foto: PUCP

La PUCP implementará un nuevo sistema de pensiones universitarias desde el ciclo académico 2027-I, que afectará solo a nuevos ingresantes. | Foto: PUCP

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La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) anunció cambios en su sistema de pensiones universitarias que comenzarán a aplicarse desde el ciclo académico 2027-I. La modificación alcanzará únicamente a los nuevos ingresantes y contempla la implementación de un esquema con menos escalas regulares y nuevas modalidades de becas parciales para estudiantes con alto rendimiento académico o necesidad económica.

Actualmente, la universidad mantiene un sistema de nueve escalas de pago que continuará vigente hasta el ciclo 2026-II para los estudiantes actuales. A partir de 2027, la PUCP adoptará un nuevo modelo compuesto por cuatro escalas regulares y cuatro becas parciales, mientras que los alumnos que ya estudian en la institución conservarán sus condiciones económicas vigentes.

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PUCP reemplazará sistema de nueve escalas por nuevo modelo con becas y pagos diferenciados

La universidad explicó que el nuevo sistema incluirá cuatro escalas de pago regulares y las becas parciales Lucet y Mac Gregor. Las primeras estarán dirigidas a postulantes con destacado desempeño académico, mientras que las segundas priorizarán a estudiantes que requieran mayor apoyo económico tras una evaluación socioeconómica posterior al proceso de admisión.

La PUCP precisó que el cambio no será retroactivo y solo aplicará a quienes ingresen desde el ciclo 2027-I. Además, continuará el modelo de subvención parcial de los estudios, mediante el cual la institución cubre parte del costo educativo según la escala asignada a cada alumno.

La casa de estudios también indicó que el valor de los créditos podrá variar anualmente de acuerdo con la inflación del país. Asimismo, recordó que el derecho de matrícula seguirá siendo un pago único por ciclo académico y dependerá de la escala otorgada al estudiante.

Nuevo sistema de pensiones de la PUCP para los ingresantes 2027-I.

PUCP detalla qué documentos deberán presentar los ingresantes para definir su escala de pago

Para determinar la escala de pensiones, la universidad realizará una evaluación socioeconómica familiar basada en una declaración jurada presentada por el ingresante. En este proceso se analizarán los ingresos familiares, patrimonio, gastos y otros factores relevantes para asignar una escala o una beca parcial.

Entre los documentos solicitados figuran los DNI de ambos padres, reportes tributarios para sustentar ingresos laborales o empresariales, constancias de pago de pensiones escolares y documentación relacionada con propiedades, alquileres y vehículos familiares.

La universidad señaló que quienes no participen en la evaluación socioeconómica serán ubicados automáticamente en la escala más alta del sistema vigente. Además, los estudiantes podrán solicitar una recategorización de su escala al finalizar el primer ciclo si consideran que no pueden asumir el monto asignado inicialmente.