HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     
Espectáculos

Christian Cueva afirma que sus hijos con Pamela López vivieron alienación parental y sorprende al mostrar prueba en ‘Amor y Fuego’

El futbolista Christian Cueva lanzó grave acusación contra Pamela López, la madre de sus hijos, y no dudó en exponer junto a su abogada las presuntas pruebas del agravio.

Pamela López, quien es acusada por Christian Cueva de alienación parental, actualmente está confinada en 'La Granja VIP Perú'.
Pamela López, quien es acusada por Christian Cueva de alienación parental, actualmente está confinada en 'La Granja VIP Perú'. | Foto: composición LR/Amor y Fuego
Escuchar
Resumen
Compartir

Christian Cueva llegó por primera vez al set de 'Amor y Fuego' para enfrentar las preguntas más incisivas de Rodrigo González, ‘Peluchín’, y Gigi Mitre, tras el fuerte intercambio de palabras que protagonizó con ellos en 2025. En esta entrevista, el futbolista no solo abordó su mediático matrimonio con Pamela López, sino que también lanzó una grave acusación contra la madre de sus hijos, a quien señaló de ejercer alienación parental en perjuicio de los menores.

Más allá del impacto de sus declaraciones, el deportista sorprendió al mostrar una presunta prueba que dejó desconcertados a los conductores. Uno de ellos, al revisar el material, incluso insinuó darle un voto de confianza frente a la contundencia de la acusación, que fue respaldada por la abogada del popular ‘Aladino’, Medaly Barrientos.

PUEDES VER: Abogada de Christian Cueva lo interrumpe en vivo y le pide callar sobre agresiones a Pamela López: “Es parte de un proceso legal”

lr.pe

“Les hace creer eso”: Christian Cueva asegura que Pamela López influye en el concepto que sus hijos tienen sobre Pamela Franco

El tema surgió cuando Gigi Mitre sugirió que Pamela López podría impedir el contacto de sus hijos con Christian Cueva por la imagen de Pamela Franco ante los menores como “amante”. El futbolista respondió con firmeza, dejando entrever que, para él, su aún esposa influiría en esa percepción que tendrían sus hijos: “Yo creo que les hizo creer y les hace creer eso”.

No obstante, ‘Peluchín’ le recordó que su popularidad y el escándalo de su infidelidad también pudieron exponer a los pequeños. “Los hijos saben que la relación familiar se terminó porque tú te enamoraste de otra mujer… tuviste que pensar que eso iba a terminar con tus hijos enterándose y dañándose”, le increpó. El popular ‘Aladino’ replicó que asumía parte de la responsabilidad, aunque cuestionó la forma en que López manejó la situación. “Tengo cosas por mostrar que se están viendo. Las he tenido guardadas únicamente por mis hijos”, afirmó.

PUEDES VER: Christian Cueva confrontará en vivo a Gigi Mitre y 'Peluchín' tras duras críticas sobre su relación con Pamela Franco: "Llegó el día"

lr.pe

Christian Cueva acusa a Pamela López de alienación parental y muestra sus pruebas

Fue entonces cuando Rodrigo González lanzó una pregunta directa a Christian Cueva: “¿Tú crees que tus hijos han sufrido alienación parental por parte de su madre?”. El futbolista respondió sin dudar que sí. Enseguida, su abogada expuso las situaciones que, según ella, evidenciarían ese agravio por parte de Pamela López, quien actualmente está confinada en 'La Granja VIP Perú': “Hemos podido detectar, con imágenes que no van a poder ser pasadas en el programa, situaciones evidentes en las que niños de 6, 7 y 10 años se expresan de una persona y sepan de toda la situación: ´Papá, te quieren por tu plata’, ‘Deja a esa mujer’, ‘Mi mamá me ha dicho que me dejaste’. Son situaciones que a Christian como padre le preocupa. Es parte de un proceso legal que estamos siguiendo”, alegó.

Más adelante, Cueva mostró personalmente a Rodrigo González y Gigi Mitre una prueba en la que, aparentemente, su hijo se refería de manera negativa hacia él y mencionaba a Pamela Franco. Ante ello, Gigi concluyó: “Podría entender lo que dice la doctora, si hay más de este tipo, de que sí hay alienación parental”.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Christian Cueva confrontará en vivo a Gigi Mitre y 'Peluchín' tras duras críticas sobre su relación con Pamela Franco: "Llegó el día"

Christian Cueva confrontará en vivo a Gigi Mitre y 'Peluchín' tras duras críticas sobre su relación con Pamela Franco: "Llegó el día"

LEER MÁS
Hijo de Pamela López y Christian Cueva le hace conmovedora petición a su madre: "Vente, por favor, mamá"

Hijo de Pamela López y Christian Cueva le hace conmovedora petición a su madre: "Vente, por favor, mamá"

LEER MÁS
Pamela Franco hace cruda confesión sobre su relación con Christian Cueva y no piensa en un futuro con él: "No ha pasado la página"

Pamela Franco hace cruda confesión sobre su relación con Christian Cueva y no piensa en un futuro con él: "No ha pasado la página"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Actor Brando Gallesi, exfigura de América Televisión, impacta al pedir dinero tras quedarse sin ahorros: “No estoy pidiendo mucho”

Actor Brando Gallesi, exfigura de América Televisión, impacta al pedir dinero tras quedarse sin ahorros: “No estoy pidiendo mucho”

LEER MÁS
Abogada de Christian Cueva lo interrumpe en vivo y le pide callar sobre agresiones a Pamela López: “Es parte de un proceso legal”

Abogada de Christian Cueva lo interrumpe en vivo y le pide callar sobre agresiones a Pamela López: “Es parte de un proceso legal”

LEER MÁS
Cómico ambulante ‘Kiwi’ anuncia que se convertirá en padre y su novia tiktoker luce su avanzado embarazo

Cómico ambulante ‘Kiwi’ anuncia que se convertirá en padre y su novia tiktoker luce su avanzado embarazo

LEER MÁS
Cómico Sapito habla de la pérdida de su madre, del bullying que sufrió en su niñez y de su discapacidad que lo camufla con risas

Cómico Sapito habla de la pérdida de su madre, del bullying que sufrió en su niñez y de su discapacidad que lo camufla con risas

LEER MÁS
Querida modelo peruana anuncia que será madre por tercera vez a los 31 años junto a su novio deportista: “5 meses viéndote crecer”

Querida modelo peruana anuncia que será madre por tercera vez a los 31 años junto a su novio deportista: “5 meses viéndote crecer”

LEER MÁS
Kike Suero sorprende al anunciar radical decisión tras muertes de Manolo Rojas y 'Pompinchú': "Me ha hecho reflexionar"

Kike Suero sorprende al anunciar radical decisión tras muertes de Manolo Rojas y 'Pompinchú': "Me ha hecho reflexionar"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025