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Christian Cueva llegó por primera vez al set de 'Amor y Fuego' para enfrentar las preguntas más incisivas de Rodrigo González, ‘Peluchín’, y Gigi Mitre, tras el fuerte intercambio de palabras que protagonizó con ellos en 2025. En esta entrevista, el futbolista no solo abordó su mediático matrimonio con Pamela López, sino que también lanzó una grave acusación contra la madre de sus hijos, a quien señaló de ejercer alienación parental en perjuicio de los menores.

Más allá del impacto de sus declaraciones, el deportista sorprendió al mostrar una presunta prueba que dejó desconcertados a los conductores. Uno de ellos, al revisar el material, incluso insinuó darle un voto de confianza frente a la contundencia de la acusación, que fue respaldada por la abogada del popular ‘Aladino’, Medaly Barrientos.

“Les hace creer eso”: Christian Cueva asegura que Pamela López influye en el concepto que sus hijos tienen sobre Pamela Franco

El tema surgió cuando Gigi Mitre sugirió que Pamela López podría impedir el contacto de sus hijos con Christian Cueva por la imagen de Pamela Franco ante los menores como “amante”. El futbolista respondió con firmeza, dejando entrever que, para él, su aún esposa influiría en esa percepción que tendrían sus hijos: “Yo creo que les hizo creer y les hace creer eso”.

No obstante, ‘Peluchín’ le recordó que su popularidad y el escándalo de su infidelidad también pudieron exponer a los pequeños. “Los hijos saben que la relación familiar se terminó porque tú te enamoraste de otra mujer… tuviste que pensar que eso iba a terminar con tus hijos enterándose y dañándose”, le increpó. El popular ‘Aladino’ replicó que asumía parte de la responsabilidad, aunque cuestionó la forma en que López manejó la situación. “Tengo cosas por mostrar que se están viendo. Las he tenido guardadas únicamente por mis hijos”, afirmó.

Christian Cueva acusa a Pamela López de alienación parental y muestra sus pruebas

Fue entonces cuando Rodrigo González lanzó una pregunta directa a Christian Cueva: “¿Tú crees que tus hijos han sufrido alienación parental por parte de su madre?”. El futbolista respondió sin dudar que sí. Enseguida, su abogada expuso las situaciones que, según ella, evidenciarían ese agravio por parte de Pamela López, quien actualmente está confinada en 'La Granja VIP Perú': “Hemos podido detectar, con imágenes que no van a poder ser pasadas en el programa, situaciones evidentes en las que niños de 6, 7 y 10 años se expresan de una persona y sepan de toda la situación: ´Papá, te quieren por tu plata’, ‘Deja a esa mujer’, ‘Mi mamá me ha dicho que me dejaste’. Son situaciones que a Christian como padre le preocupa. Es parte de un proceso legal que estamos siguiendo”, alegó.

Más adelante, Cueva mostró personalmente a Rodrigo González y Gigi Mitre una prueba en la que, aparentemente, su hijo se refería de manera negativa hacia él y mencionaba a Pamela Franco. Ante ello, Gigi concluyó: “Podría entender lo que dice la doctora, si hay más de este tipo, de que sí hay alienación parental”.