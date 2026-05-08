Fonavi: más de 66.000 exaportantes cobrarán desde el 14 de mayo el Reintegro 5

Reintegro 5 pagará a fonavistas que tengan 67 años a más al 31 de mayo de 2026.

Reintegro 5 pagará a fonavistas que tengan 67 años a más al 31 de mayo de 2026.

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La Comisión Ad Hoc del extinto Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) aprobó el padrón del Reintegro 5, con el que más de 66.000 exaportantes podrán acceder a la devolución de sus aportes a partir del próximo jueves 14 de mayo a través del Banco de la Nación.

Este nuevo grupo está conformado por 66.644 beneficiarios pertenecientes a las listas 1 a la 19 del Fonavi, quienes anteriormente recibieron adelantos, pero todavía no habían sido incluidos en los procesos de reintegro aprobados en los últimos años.

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Fonavi 2026, reintegro 5: beneficiarios

Según los criterios establecidos por la Comisión Ad Hoc, en esta etapa podrán cobrar los fonavistas que tengan 67 años a más al 31 de mayo de 2026. Además, se ha incluido a los herederos de fonavistas fallecidos que cumplirían 88 años o más en la misma fecha de corte.

Además, el padrón contempla atención prioritaria para personas registradas en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) y pensionistas por invalidez.

Del total de beneficiarios, 16.753 corresponden a fonavistas fallecidos, por lo que el cobro será realizado por sus herederos acreditados. Para este proceso, el Estado desembolsará más de S/222 millones.

La Secretaría Técnica del Fonavi informó que la resolución administrativa será publicada en el diario oficial Diario Oficial El Peruano y que el padrón completo podrá ser consultado en la plataforma oficial del Fonavi.

Los pagos se efectuarán en las agencias del Banco de la Nación, donde los beneficiarios deberán acercarse portando su Documento Nacional de Identidad (DNI).