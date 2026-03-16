Isabel Poma cayó seis metros en una obra municipal sin señalización cuando tenía siete meses de embarazo, sufrió graves fracturas y su bebé nació con la clavícula rota. | Composición LR | Francisco Erazo

Isabel Poma cayó seis metros en una obra municipal sin señalización cuando tenía siete meses de embarazo, sufrió graves fracturas y su bebé nació con la clavícula rota. | Composición LR | Francisco Erazo

Isabel Poma tenía siete meses de embarazo cuando un accidente cambió su vida para siempre. La mañana del 24 de junio salió de su casa en la Asociación de Viviendas Cristo de Pachacamac, en el distrito de Villa El Salvador, con una rutina simple: ir al colegio para recoger a sus hijos. Nunca imaginó que el trayecto terminaría en una caída de 6 metros desde un muro de contención.

El recorrido la obligaba a pasar cerca de una obra a cargo de la municipalidad distrital. Según relata, el lugar no contaba con señalización ni medidas de protección. “Yo crucé normal y nunca me percaté porque estaba totalmente descubierto, no tenía malla ni nada”, recuerda.

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Circunstancias del incidente

En ese momento, un perro se le abalanzó. Al intentar retroceder para evitar la mordida, su pie se enredó con una malla que estaba tirada en el suelo. Segundos después cayó dentro de una zanja.

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“Retrocedí y me caí. Ahí fue cuando me fracturé los dos pies. Ya no pude levantarme y empecé a gritar a los vecinos para que me ayuden”, relató.

Las secuelas del accidente persisten: ambas piernas fracturadas, un largo proceso de recuperación y su hija menor con la clavícula derecha rota.

Las imágenes captadas por testigos muestran los momentos posteriores al accidente. Isabel, gravemente herida, pedía ayuda mientras los vecinos acudían para auxiliarla. Fueron ellos quienes lograron sacarla del lugar y trasladarla de emergencia a un centro de salud.

Una lesión que descubrió meses después

Tres meses después del nacimiento de su bebé, Isabel acudió a un control médico sin imaginar que recibiría una noticia devastadora. “Ahí es donde la doctora me dice: ‘Señora, usted viene por la clavícula rota de su bebé’. Yo me sorprendí porque no sabía nada”, relata.

Resumen médico en donde se precisa la condición de la menor

Hasta ese momento, la familia no sospechaba que la niña tenía una fractura. Los llantos que atribuían a molestias comunes resultaron ser el dolor provocado por la lesión. “Nunca nos pasó por la cabeza que ella tenía la clavícula rota”, dice.

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Ocho meses en cama

Hoy, la vida de Isabel transcurre casi por completo dentro de una habitación. La cama y la cuna de su hija fueron acomodadas en el mismo ambiente para que pueda verla mientras se recupera.

Su esposo se ha convertido en su principal apoyo. Él se encarga del cuidado de los hijos, del hogar y también de asistirla en las tareas más básicas.

Mientras tanto, su hija crece en medio de una rutina marcada por las limitaciones del espacio, la situación de su madre y una lesión que la familia atribuye a una presunta negligencia municipal.

Denuncia falta de ayuda

Tras la caída de Isabel, la Municipalidad de Villa El Salvador emitió un comunicado en el que informó que asumiría “los costos vinculados a la atención médica” de la afectada. Sin embargo, la ayuda solo se concretó en contadas ocasiones y, según comenta la agraviada, no hubo un seguimiento adecuado por parte del municipio para conocer el avance de su caso luego de la intervención quirúrgica inicial.

“Solo se encargaron de las primeras operaciones. Después todo ha sido cubierto por el SIS. Ellos no han comprado ni un medicamento”, sostuvo.

Municipalidad de VES responde

Al cierre de esta nota, una funcionaria de la Municipalidad de Villa El Salvador se comunicó con La República y aseguró que la comuna no ha abandonado a Isabel Poma. Según indicó, el municipio brindó asistencia desde el accidente y actualmente gestiona nuevas órdenes médicas, entre ellas radiografías, tomografías y sesiones de rehabilitación.

Municipalidad de VES trasladó a la madre y a su bebé a un mejor ambiente para su recuperación.

Asimismo, señaló que podría haber existido un “error involuntario” en la comunicación con la afectada, pero reiteró que desde la municipalidad “en todo momento la hemos asistido” y que no existe intención de dejar de atender su caso.

Por otro lado, se precisó que tras las primeras operaciones que pasó Isabel la trasladaron a un ambiente más seguro y adecuado para su cuidado y el de su hija. Además, después de conocer su situación actual, personal del municipio se apersonó a su domicilio para brindarle apoyo y trasladarla a un hospital a fin de continuar con sus controles médicos.

Comuna de VES aseguró que realizará el acompañamiento necesario a la menor tras su conocer que nació con una fractura.

Respecto a la clavícula rota de la bebé, indicaron que no se les informó sobre ese tema, pero señalaron que ya realizan las gestiones necesarias para brindarle la atención correspondiente. “Tenemos la evidencia en que en el primer momento la prioridad era la niña (…) Se hará el seguimiento y acompañamiento necesario para su recuperación”, precisaron.

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