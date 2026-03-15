Agusto Llata estudió casi un año en la academia municipal de Carabayllo y logró su ingreso | Composición LR | Cortesía

Agusto Llata estudió casi un año en la academia municipal de Carabayllo y logró su ingreso | Composición LR | Cortesía

Ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos representa uno de los retos académicos más exigentes para miles de jóvenes en el país. En medio de esa alta competencia, un estudiante de 18 años consiguió una vacante en la carrera de Educación Física tras prepararse durante 11 meses en la academia municipal de su distrito, Carabayllo, una alternativa de formación gratuita a la que acudió debido a limitaciones económicas.

Su historia refleja un proceso marcado por la constancia, la organización del tiempo y el interés por el deporte desde la adolescencia. Mientras se preparaba para el exigente examen de admisión, Agusto Llata combinó largas horas de estudio con entrenamientos diarios de atletismo, disciplina en la que compite en diferentes pruebas de fondo y que, con el tiempo, terminó por definir su vocación profesional.

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Empezó a competir desde el colegio y ha logrado varios triunfos

Una decisión marcada por la vocación

El interés por estudiar la carrera de Educación Física surgió a partir de su afinidad con distintas disciplinas deportivas desde temprana edad. Esto no solo formaba parte de su rutina diaria, sino también de su proyecto de vida. “Desde pequeño hice deporte. Con el tiempo, me gustaría enseñar todo lo que sé”.

Cuando llegó el momento de decidir a qué universidad postular, evaluó más de una alternativa. Finalmente, la presencia de la carrera en la Decana de América y una experiencia cercana influyeron en su elección. “Estaba entre San Marcos o Villarreal, pero cuando recordé que mi tío había estudiado en San Marcos, decidí por esa”. Su familiar ingresó a la universidad a finales de la década de 1990 y actualmente se desempeña como profesor de educación secundaria, experiencia que reforzó su motivación por la docencia.

Su pasion es el atletismo e ingresó a la carrera de Educación Física

La academia municipal como alternativa

Al iniciar su preparación para la prueba, Agusto buscó lugares para reforzar sus conocimientos. Sin embargo, el costo de las sedes privadas representaba una dificultad para su familia. “Mi papá solo tenía para que yo estudiara tres meses. Así que, cuando vi la academia municipal y gratuita de Carabayllo, decidí entrar”.

La decisión de optar por esta opción respondió principalmente a un tema económico, aunque también valoró la posibilidad de recibir una preparación constante. “La experiencia fue buena, varios cursos son fuertes, como lenguaje y habilidad matemática”.

Durante su preparación, las clases se enfocaban en áreas clave del examen de admisión, aunque también recibían charlas motivacionales y recomendaciones para enfrentar la evaluación, sobre todo de su profesor de lenguaje, a quien siempre tuvo en mente para no dejarse amilanar en el competitivo proceso.

Jornadas largas de estudio

Su preparación duró aproximadamente 11 meses, periodo en el que tuvo que reorganizar su rutina diaria y enfocarse. “A veces no salía con mis amigos a jugar y me quedaba estudiando en mi casa”. Las jornadas empezaban por la mañana y podían extenderse por varias horas más, dependiendo de los cursos o prácticas adicionales. “Estudiaba de 8 hasta la 1:30 y a veces me quedaba hasta las 5 porque tocaba habilidad matemática”.

El proceso de admisión a la carrera de Educación Física incluye evaluaciones académicas y físicas. Por ello, Agusto tuvo que prepararse para ambas exigencias de manera paralela. “Son tres exámenes: uno médico, uno físico y uno de teoría del área E que tiene 100 preguntas”.

Mientras dedicaba gran parte del día al estudio, también mantenía un entrenamiento constante para superar las pruebas deportivas. “Yo entreno todos los días desde las 7 hasta las 10 en la noche”. Esta doble exigencia lo llevó a mantener una rutina disciplinada durante varios meses.

Un impulso personal

El atletismo se convirtió en una de las principales motivaciones durante su etapa escolar. Su interés comenzó cuando fue seleccionado para representar a su colegio. “En cuarto de secundaria me escogieron para los Juegos Interescolares y ahí competí en 3.000 metros”, afirmó. Aunque en su primera participación no logró avanzar a las siguientes etapas, continuó entrenando por su cuenta al año siguiente y volvió a competir: “Me enfrenté a colegios como el Newton y el Peruano Japonés y quedé tercero en 3.000 metros y cuarto puesto en 1.500”.

Desde entonces ha participado en diferentes certámenes locales en Lima y en algunas ciudades cercanas, lo que le ha permitido seguir desarrollando su rendimiento deportivo. “He ido a torneos en Miraflores, San Juan de Lurigancho, Independencia, Comas, Ate y Villa El Salvador. Fuera de Lima he competido en Chancay y Chincha, en 10.000 metros”.

Apoyo familiar durante el proceso

Agusto afirma que el respaldo de su familia fue un factor clave para sostener su preparación. Aunque los recursos eran limitados, sus padres lo acompañaron durante el proceso. “Me apoyaron con mis pasajes y con almuerzos, los días que me quedaba”.

Tras lograr su ingreso en su primer intento, ahora proyecta continuar con su preparación y ampliar su formación académica. “Me gustaría estudiar también ciencias del deporte más adelante”. Su objetivo es combinar la enseñanza con la promoción de hábitos saludables y el desarrollo de estas disciplina: “En el Perú no se le da mucha importancia al deporte y a mí me gustaría cambiar eso”.

Asimismo, envió un mensaje a otros jóvenes que buscan ingresar a la universidad, motivándolos a que busquen diferentes opciones para estudiar e ingresar a una universidad. Y para quienes aún no logran alcanzar una vacante, enfatiza la importancia de la perseverancia: “Que sigan intentando, quizá en el siguiente examen se puede conseguir el tan ansiado ‘alcanzó vacante’”.