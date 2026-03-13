Arequipa: protestan contra alza del pasaje en el transporte urbano

Manifestación fue en el centro histórico de Arequipa. Foto: Mirelia Quispe - La República.

Manifestación fue en el centro histórico de Arequipa. Foto: Mirelia Quispe - La República.

Con carteles con la frase "No a la suba de pasajes", un grupo de ciudadanos de Arequipa se manifestó en rechazo contra el alza de la tarifa del transporte urbano. Esta medida ha sido tomada los últimos días por algunos choferes del Sistema Integrado de Transporte (SIT), que argumentan el aumento del precio de los combustibles.

Así, algunos transportistas pasaron de cobrar S/1 a S/1.50, pese a que la Fiscalía y la Municipalidad de Arequipa les reiteraron que un alza unilateral es una falta administrativa e incluso un delito.

TE RECOMENDAMOS TC DEFINE EL FUTURO DE CERRÓN Y ELIO RIERA EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

“Hemos salido a decir no a la suba de pasajes (…) no hay alcalde. El Gasoducto Sur Peruano hubiera sido una solución; sin embargo, nos bloquearon. Es una vergüenza”, señaló Jorge del Carpio, vocero de los manifestantes. La marcha intentó ingresar a la Plaza de Armas, pero fueron impedida por la Policía.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

“¡Queremos que pare la suba de pasajes que han impuesto los microbuseros!”, se escuchó en algunas arengas mientras los manifestantes también cargaban un gran muñeco de papel con los rostros del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par israelí, Benjamín Netanyahu.

Agresiones entre pasajeros y choferes

El alza de los pasajes ha generado malestar e incluso enfrentamientos. El último miércoles, un chofer de la empresa Megabus agredió a un pasajero que se habría negado a pagar la tarifa al alza. El consorcio informó que el conductor fue separado.

La fiscal de Prevención del Delito, Cecilia Ampuero, señaló que el incremento del pasaje constituye un delito. Asimismo, indicó que recibieron denuncias de pasajeros que habrían sufrido agresiones físicas dentro de los vehículos del SIT, situación que podría derivar en lo que calificó como una “colindancia delictual”.